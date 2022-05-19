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https://arabic.sputniknews.com/20220519/البرلمان-الأوروبي-يدعو-السياسيين-السابقين-في-الاتحاد-الأوروبي-إلى-الاستقالة-من-الشركات-الروسية-1062431861.html
البرلمان الأوروبي يدعو السياسيين السابقين في الاتحاد الأوروبي إلى الاستقالة من الشركات الروسية
البرلمان الأوروبي يدعو السياسيين السابقين في الاتحاد الأوروبي إلى الاستقالة من الشركات الروسية
اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو السياسيين الأوروبيين السابقين، بمن فيهم المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، إلى ترك مناصبهم في الشركات... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:39+0000
2022-05-19T12:39+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في الوثيقة أن "البرلمان الأوروبي يلاحظ أن القادة السياسيين السابقين مثل إيسكو أهو وفرانسوا فيلون وولفغانغ شوسيل تركوا مؤخرًا مناصبهم في الشركات الروسية، ويدعو الآخرين، ولا سيما كارين كنيسل وغيرهارد شرودر، إلى أن يحذوا حذوهم".إن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة التنفيذ، ولكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يدعو السياسيين السابقين في الاتحاد الأوروبي إلى الاستقالة من الشركات الروسية

12:39 GMT 19.05.2022
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Christian Lutz
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اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو السياسيين الأوروبيين السابقين، بمن فيهم المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، إلى ترك مناصبهم في الشركات الروسية، مع السماح بإدراج الأوروبيين في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الوثيقة أن "البرلمان الأوروبي يلاحظ أن القادة السياسيين السابقين مثل إيسكو أهو وفرانسوا فيلون وولفغانغ شوسيل تركوا مؤخرًا مناصبهم في الشركات الروسية، ويدعو الآخرين، ولا سيما كارين كنيسل وغيرهارد شرودر، إلى أن يحذوا حذوهم".
بالإضافة إلى ذلك، دعا النواب الأوروبيون مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "أن يدرج في عقوبات الاتحاد الأوروبي قوائم أوروبيين من مجالس إدارات الشركات الروسية الكبرى، وكذلك السياسيين الذين يستمرون في تلقي الأموال الروسية".
إن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة التنفيذ، ولكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.
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