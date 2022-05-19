https://arabic.sputniknews.com/20220519/الجيش-الإسرائيلي-القبة-الحديدية-تعترض-قطعة-مشبوهة-في-المجال-الجوي-فوق-قطاع-غزة-1062428902.html
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض قطعة مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض قطعة مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن "دفاعه الجوي اعترض قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة"، مؤكدا أنها لم تخرق المجال الجوي الإسرائيلي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:05+0000
2022-05-19T12:05+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".وأضاف أدرعي: "لقد كانت القطعة الجوية تحت مراقبة وحدات المراقبة الجوية طيلة الحادث ولم تخرق المجال الجوي الإسرائيلي".وعملت أنظمة الدفاع الجوي، في وقت سابق صباح اليوم الخميس، في شمال إسرائيل في منطقة الجليل الأعلى "بسبب خطأ في التحديد"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي.وقال الجيش في بيان: "بسبب خطأ في التحديد، أطلق الدفاع الجوي صواريخ اعتراضية، مما أدى إلى تفعيل جهاز الإنذار".وبحسب راديو "كان" الإسرائيلي، فقد دوت صفارات الدفاع الجوي، صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق قرب الحدود مع لبنان. وذكرت المحطة الإذاعية أنه تم تشغيل صفارات إنذار نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.
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سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض قطعة مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن "دفاعه الجوي اعترض قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة"، مؤكدا أنها لم تخرق المجال الجوي الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل قطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق قطاع غزة حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".
وأضاف أدرعي: "لقد كانت القطعة الجوية تحت مراقبة وحدات المراقبة الجوية طيلة الحادث ولم تخرق المجال الجوي الإسرائيلي".
وعملت أنظمة الدفاع الجوي، في وقت سابق صباح اليوم الخميس، في شمال إسرائيل في منطقة الجليل الأعلى "بسبب خطأ في التحديد
"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في بيان: "بسبب خطأ في التحديد، أطلق الدفاع الجوي صواريخ اعتراضية
، مما أدى إلى تفعيل جهاز الإنذار".
وبحسب راديو "كان" الإسرائيلي، فقد دوت صفارات الدفاع الجوي
، صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق قرب الحدود مع لبنان. وذكرت المحطة الإذاعية أنه تم تشغيل صفارات إنذار نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.