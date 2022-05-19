https://arabic.sputniknews.com/20220519/الجيش-البريطاني-يعلن-تعرض-سفينة-للهجوم-قبالة-ميناء-الحديدة-1062421770.html

الجيش البريطاني يعلن تعرض سفينة للهجوم قبالة ميناء الحديدة

الجيش البريطاني يعلن تعرض سفينة للهجوم قبالة ميناء الحديدة

أعلنت مجموعة مراقبة تابعة للجيش البريطاني، اليوم الخميس، تعرّض سفينة في البحر الأحمر لهجوم قبالة ميناء الحديدة اليمني. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T10:04+0000

2022-05-19T10:04+0000

2022-05-19T10:04+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن مجموعة مراقبة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إن الهجوم وقع قبالة مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها وسط حرب أهلية استمرت سنوات، مشيرة إلى أن التحقيق جار في الحادث دون الخوض في التفاصيل.من جانبه، قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره في الشرق الأوسط، إنه على علم بالهجوم لكنه امتنع عن التعليق على الفور.ويخوض التحالف بقيادة السعودية حربا منذ مارس/ آ ذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" التي تسيطر منذ فترة طويلة على العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة، ولم يعترف "أنصار الله" والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية بالهجوم على الفور.وكان أحدث هجوم في البحر الأحمر قد وقع، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حين استولى أنصار الله على السفينة الإماراتية "روابي"، وقالت الجماعة إن السفينة كان تحمل أسلحة، فيما وصفها التحالف بقيادة السعودية بأنها كانت تحمل معدات مستشفيات مفككة.وتم الإفراج عن طاقم السفينة الهندي، الشهر الماضي، بعد أن توصل "أنصار الله" والتحالف بقيادة السعودية إلى هدنة خلال شهر رمضان، هي الهدنة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

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العالم العربي, الحرب على اليمن