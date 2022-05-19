https://arabic.sputniknews.com/20220519/الحرس-الثوري-لا-توجد-الآن-أية-قوة-قادرة-على-شن-اعتداء-ضد-إيران-1062437827.html

الحرس الثوري: لا توجد الآن أية قوة قادرة على شن اعتداء ضد إيران

الحرس الثوري: لا توجد الآن أية قوة قادرة على شن اعتداء ضد إيران

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إنه "لا توجد الآن أية قوة قادرة على شن اعتداء ضد إيران". 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T14:00+0000

2022-05-19T14:00+0000

2022-05-19T14:00+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وأضاف اللواء سلامي، في كلمة ألقاها له في أصفهان: "اليوم و رغم أن احتمالية شن حرب سيما بريا قد سلبت من العدو، إلا أننا لسنا غافلين عن أي خطأ في حسابات العدو"، مؤكدا أن "القوات البرية للحرس الثوري هي القلعة الحصينة لأمن البلاد أمام الأعداء".وتابع: "الأعداء يعلمون جيدا بأن أي خطوة ومؤامرة ضد مصالح وطننا لن تبقى دون رد"، مشددا على أهمية التدريب لدى كوادر الحرس الثوري، قائلا: "اليوم ومع رفع مستوى الجهوزية واستخدام أحدث المعدات في العالم فإن احتمال نشوب الحرب قد تراجع".وكان اللواء حسين سلامي، قال أمس الأربعاء، إنه "لولا حضورنا المقتدر في ساحات الجهاد لكان العدو قد دمر بلادنا اليوم".وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريحات اللواء حسين سلامي، جاءت أمام جمع من كوادر الحرس الثوري بمحافظة كلستان (شمالي البلاد)، مضيفا خلالها أن التجارب القيمة التي اكتسبتها إيران فيما أسماه بـ "ساحات الجهاد ضد أعداء الله"، برهنت لبلاده بأن "الإيمان هو العنصر الأساس لتقرير مصير هذه المواجهة".في السياق نفسه، اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري فرضت على البحرية الأمريكية "أكبر نسبة من الإذلال"، وعليه قد تقدم هؤلاء بشكوى إلى محكمة لاهاي الدولية.وأشار فدوي، الخميس الماضي، إلى أن "القوة العسكرية الأمريكية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الأقوى في العالم، ولكنها أصبحت في أدنى المستويات، وأكثرها إذلالا، بفضل سلاح البحر التابع للحرس الثوري، وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد إيران".كما نوه فدوي إلى الحرب المفروضة من جانب "نظام صدام" في العراق على الجمهورية الإسلامية، مبينا أن 87 دولة قدمت الدعم إلى "الكيان البعثي العراقي" آنذك دون أن يؤدي ذلك لأي نتيجة، بينما حققت إيران نتائج جيدة في هذه الحرب.وأردف فدوي: "انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الإنجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا أيضا".

https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-الإيراني-نرصد-تحركات-الأعداء-على-أطراف-الحدود-المائية-لحظة-بلحظة-1062128287.html

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