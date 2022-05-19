https://arabic.sputniknews.com/20220519/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تعيق-صادرات-الحبوب-الأوكرانية-والمشاكل-اللوجستية-نشأت-بذنب-كييف-1062450567.html

الخارجية الروسية: روسيا لا تعيق صادرات الحبوب الأوكرانية والمشاكل اللوجستية نشأت بذنب كييف نفسها

الخارجية الروسية: روسيا لا تعيق صادرات الحبوب الأوكرانية والمشاكل اللوجستية نشأت بذنب كييف نفسها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا لا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت المشاكل اللوجستية بـذنب كييف، حيث... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T19:16+0000

2022-05-19T19:16+0000

2022-05-19T19:16+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك" : "الحديث عن حظر روسيا المزعوم لتصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات".وأضافت زاخاروفا، أن "روسيا لا تعيق الصادرات الأوكرانية، ونشأت المشاكل اللوجستية فقط بسبب ذنب كييف نفسها، التي ألغمت قواتها موانئها البحرية. والجانب الروسي يفتح باستمرار ممرات إنسانية في البحر".وأفادت زاخاروفا، بأن روسيا تواصل توفير الغذاء كجزء من التزاماتها التجارية وكمساعدات إنسانية لسكان البلدان المحتاجة.وأردفت المتحدثة: "روسيا تواصل توفير الغذاء كجزء من التزاماتها التجارية، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لسكان البلدان المحتاجة من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال برنامج الغذاء العالمي".وخلصت زاخاروفا: "إن بلادنا مهتمة بأداء مستقر لسوق الغذاء العالمي".وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن روسيا لن تقوم بتصدير القمح والمواد الغذائية على حساب السوق الروسية، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي فرض عقوبات على موسكو ثم مطالبتها بتوريد القمح والمواد الغذائية. وأكد أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها كاملة، لكنها في الوقت نفسه تتوقع تعاونا من الشركاء التجاريين، بما في ذلك في المحافل الدولية.

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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا