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الخارجية الفرنسية: الناتو لا يسهم في تصعيد الصراع مع روسيا
الخارجية الفرنسية: الناتو لا يسهم في تصعيد الصراع مع روسيا
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن الناتو لا يسهم في تصعيد الصراع مع روسيا ولا يشارك في الأعمال العدائية في أوكرانيا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:14+0000
2022-05-19T13:14+0000
أخبار فرنسا
روسيا
الناتو
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وقالت الخارجية الفرنسية في بيان عبر حسابها في موقع "تويتر"، ردا على سؤال حول ما إذا كان طلب فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو ينذر بتصعيد: "حلف الناتو تحالف دفاعي لا يسهم في تصعيد النزاع مع روسيا".وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا، اتخذ الحلف تدابير لحماية أراضي البلدان الأعضاء فيه فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع في أوكرانيا.وأضافت الوزارة: "الناتو لا يشارك في العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا".في وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إنه لا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي ولا الناتو يريدون حربا مع روسيا.وعرقلت تركيا، أمس الأربعاء، بدء عملية النظر في طلب السويد وفنلندا، للانضمام إلى الناتو.بالمقابل، حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة، لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات، بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تبلغ-أعضاء-الناتو-بأنها-ستقول-لا-لانضمام-السويد-وفنلندا-للحلف-1062419479.html
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أخبار فرنسا , روسيا, الناتو

الخارجية الفرنسية: الناتو لا يسهم في تصعيد الصراع مع روسيا

13:14 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / Clemens Bilanوزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Clemens Bilan
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن الناتو لا يسهم في تصعيد الصراع مع روسيا ولا يشارك في الأعمال العدائية في أوكرانيا.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان عبر حسابها في موقع "تويتر"، ردا على سؤال حول ما إذا كان طلب فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو ينذر بتصعيد: "حلف الناتو تحالف دفاعي لا يسهم في تصعيد النزاع مع روسيا".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا، اتخذ الحلف تدابير لحماية أراضي البلدان الأعضاء فيه فيما يتعلق بالتدهور الحاد للوضع في أوكرانيا.
وأضافت الوزارة: "الناتو لا يشارك في العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا".
في وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إنه لا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي ولا الناتو يريدون حربا مع روسيا.
وعرقلت تركيا، أمس الأربعاء، بدء عملية النظر في طلب السويد وفنلندا، للانضمام إلى الناتو.
بالمقابل، حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.
واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة، لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.
واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات، بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
أردوغان: تركيا تبلغ أعضاء الناتو بأنها "ستقول لا" لانضمام السويد وفنلندا للحلف
09:22 GMT
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