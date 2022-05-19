https://arabic.sputniknews.com/20220519/الخارجية-الفلسطينية-تصف-قرار-إسرائيل-بعدم-التحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-بأنه-فشل-في-إخفاء-الأدلة-1062428733.html

الخارجية الفلسطينية تصف قرار إسرائيل بعدم التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة بأنه "فشل في إخفاء الأدلة"

الخارجية الفلسطينية تصف قرار إسرائيل بعدم التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة بأنه "فشل في إخفاء الأدلة"

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار إسرائيل بعدم التحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بأنه "فشل في إخفاء الأدلة" 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T12:03+0000

2022-05-19T12:03+0000

2022-05-19T12:03+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الفلسطينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تيوتر، أكدت إدانتها لما تواتر بشأن قرار إسرائيلي بعدم التحقيق في مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة.وقال البيان: "قرار جيش الاحتلال، الذي أورده الإعلام العبري، يندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير غطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم"، حسب نص البيان.وكانت صحيفة هاآرتس العبرية، قد ذكرت صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، التي قتلت الأسبوع الماضي، أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية.وادعت الصحيفة أن السبب وراء ذلك يعود إلى الزعم بعدم وجود اشتباه في ارتكاب جريمة ما، فضلا عن سبب آخر يتعلق بتقييم الجيش الإسرائيلي نفسه بدعوى أنه أي تحقيق بشأن استجواب الضباط والجنود بداخل الجيش سيثير ضجة وجدل كبيرين، وهو ما يرفضه الجيش في الوقت الراهن.يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/إعلام-رسالة-في-الكونغرس-تطالب-واشنطن-بالتحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062368958.html

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