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زاخاروفا: روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي
زاخاروفا: روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتهم روسيا باحتمال استخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل تخويف سكانها، في... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:33+0000
2022-05-19T09:33+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "يسعى الأمريكيون إلى تحقيق عدد من الأهداف من خلال اتهام روسيا باستمرار باستخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا، وأحدها واضح - لتخويف سكانها".وأضافت الدبلوماسية أن الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجي نشر أنباء كاذبة بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل.وشددت زاخاروفا على أن "الأمر لم ينجح. تم دحض الأنباء الكاذبة فورا".
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روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي

09:33 GMT 19.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتهم روسيا باحتمال استخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل تخويف سكانها، في حين أن روسيا لم تهدد أبدًا بأي أسلحة نووية، ولكنها على العكس تحذر الجميع من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة، وهذا لا يعجب الولايات المتحدة.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "يسعى الأمريكيون إلى تحقيق عدد من الأهداف من خلال اتهام روسيا باستمرار باستخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا، وأحدها واضح - لتخويف سكانها".

وقالت إن روسيا "لم تهدد بأية أسلحة نووية ولا مرة، بل على العكس من ذلك، تحذر باستمرار جميع الأطراف من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة، الأمر الذي لا يعجب واشنطن".

وأضافت الدبلوماسية أن الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجي نشر أنباء كاذبة بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وشددت زاخاروفا على أن "الأمر لم ينجح. تم دحض الأنباء الكاذبة فورا".
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