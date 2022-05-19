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الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية السعودي
الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية السعودي
استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:39+0000
2022-05-19T13:39+0000
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وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن الاستقبال جرى في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأضاف البيان أن اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامر، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، وسفير الجزائر في الرياض حمد علي بوغازي.يشار إلى أن الأمير فيصل بن فرحان، التقى اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، وذلك في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.وتطرق الطرفان إلى توافق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما تم "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا العربية والإقليمية والدولية وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبي البلدين ويدعم الأمن والسلم الدوليين".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/وزير-خارجية-الجزائر-ينقل-رسالة-من-الرئيس-تبون-إلى-ملك-السعودية-1055313018.html
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الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم

الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية السعودي

13:39 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بأن الاستقبال جرى في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
وزير خارجية الجزائر ينقل رسالة من الرئيس تبون إلى ملك السعودية
12 يناير, 11:47 GMT
وأضاف البيان أن اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامر، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، وسفير الجزائر في الرياض حمد علي بوغازي.
يشار إلى أن الأمير فيصل بن فرحان، التقى اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، وذلك في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.
وتطرق الطرفان إلى توافق الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا العربية والإقليمية والدولية وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبي البلدين ويدعم الأمن والسلم الدوليين".
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