https://arabic.sputniknews.com/20220519/السعودية-تستثمر-في-شركة-الألعاب-العالمية-نينتندو-1062426564.html

السعودية تستثمر في شركة الألعاب العالمية "نينتندو"

السعودية تستثمر في شركة الألعاب العالمية "نينتندو"

ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات في شركة ألعاب الفيديو العالمية "نينتندو"، حيث استحوذ الصندوق على 5.01 في المائة من أسهم الشركة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T11:20+0000

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وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الخطوة التي اتخذها صندوق الاستثمارات السعودية مؤخرا تأتي وفق توجهه إلى الاستثمار في صناعة ألعاب الفيديو وشركات الرياضيات الإلكترونية والدخول في السوق الياباني تحديدا.يشار إلى أن شركة "نينتندو" العالمية متخصصة في تطوير وتصنيع وبيع أجهزة وبرامج ألعاب الفيديو، فيما يعتبر الاستثمار السعودي فيها ثالث استثمار في شركة ألعاب يابانية ليكون الصندوق خامس أكبر مساهم في الشركة.يذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي كان قد أطلق مطلع العام الجاري، مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية، برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بهدف أن تكون المجموعة رائدة في تطوير القطاع على الصعيدين المحلي والدولي، وستعمل بشكل متناغم لدعم المنظومة.وعمدت مجموعة "سافي" إلى توقيع اتفاقية استحواذ على شركة"ESL" الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة "FACE IT" المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة "ESL FACE IT Group".وتأمل المجموعة أن تكون تلك الصفقات حجر الأساس الذي تنطلق منه لتحقيق أهدافها في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.يشار إلى أن إطلاق مجموعة "سافي" يأتي تماشيا مع استراتيجية الاستثمارات العامة في السعودية 2021 - 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة ومنها الترفيه والرياضة.وذكرت شبكة "فرانس 24" إن قيمة سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية تصل إلى مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى من بين دول المنطقة، بحسب تقرير عن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصدرته شركة "نيكو بارتنرز" المتخصصة في هذا القطاع هذا الشهر.وذكرت تقارير إن عدد اللاعبين في السعودية والإمارات ومصر، أكبر ثلاث دول في هذا المجال، سيصل إلى 85,8 مليونا في 2025 يدرون 3,1 مليارات دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/صندوق-الاستثمارات-العامة-السعودي-بين-أكبر-خمس-صناديق-عالمية-1061185458.html

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