https://arabic.sputniknews.com/20220519/السعودية-تنشئ-مصنعا-لإنتاج-155-ألف-سيارة-كهربائية-سنويا-1062423534.html
السعودية تنشئ مصنعا لإنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنويا
السعودية تنشئ مصنعا لإنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنويا
أعلنت المملكة العربية السعودية بدء إنشاء مصنع سيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 155 ألف سيارة كهربائية سنويا، بينما تصل تكلفة استثماراته إلى 12.3 مليار ريال سعودية... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:35+0000
2022-05-19T10:35+0000
2022-05-19T10:35+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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ويأتي ذلك ضمن مخططات الرياض في هذا المجال التي تستهدف صناعة 300 ألف سيارة محليا بحلول عام 2030، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، وضع حجر الأساس لمصنع شركة "لوسيد" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.وأوضح الخريف أن إنشاء المصنع يهدف إلى تغطية الطلب المحلي والتصدير، مشيرا إلى أن حجم سوق السيارات بالمملكة في 2020 وصل إلى نحو 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).وتابع: "السعودية تمتلك 50 في المئة من حجم سوق السيارات في الخليج ويتجاوز 500 ألف سيارة سنويا"، مضيفا: "نقوم بالتوسع في مجال صناعة السيارات محليا ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع الصناعي وتنويع موارد الاقتصاد السعودي".ولفتت الصحيفة إلى تأكيد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن تطوير صناعة السيارات الكهربائية يعكس التزام المملكة بجذب استثمارات متنوعة تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية.ولفتت الصحيفة إلى أن مصنع "لوسيد" الجديد بالمملكة سيبدأ الإنتاج في 2023، لكنه سيصل إلى كامل طاقته الإنتاجية في 2028، ومن المقرر أن ينتج أنواعا مختلفة من السيارات الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/السعودية-تعتزم-شراء-ما-يصل-لـ100-ألف-سيارة-كهربائية-1061654193.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
السعودية تنشئ مصنعا لإنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنويا
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أعلنت المملكة العربية السعودية بدء إنشاء مصنع سيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 155 ألف سيارة كهربائية سنويا، بينما تصل تكلفة استثماراته إلى 12.3 مليار ريال سعودية (نحو 3.2 مليار دولار).
ويأتي ذلك ضمن مخططات الرياض في هذا المجال التي تستهدف صناعة 300 ألف سيارة محليا بحلول عام 2030، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، وضع حجر الأساس لمصنع شركة "لوسيد" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
وأوضح الخريف أن إنشاء المصنع يهدف إلى تغطية الطلب المحلي والتصدير، مشيرا إلى أن حجم سوق السيارات
بالمملكة في 2020 وصل إلى نحو 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).
وتابع: "السعودية تمتلك 50 في المئة من حجم سوق السيارات في الخليج ويتجاوز 500 ألف سيارة سنويا"، مضيفا: "نقوم بالتوسع في مجال صناعة السيارات محليا ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع الصناعي وتنويع موارد الاقتصاد السعودي".
ولفتت الصحيفة إلى تأكيد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن تطوير صناعة السيارات الكهربائية
يعكس التزام المملكة بجذب استثمارات متنوعة تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصنع "لوسيد" الجديد بالمملكة سيبدأ الإنتاج في 2023، لكنه سيصل إلى كامل طاقته الإنتاجية في 2028، ومن المقرر أن ينتج أنواعا مختلفة من السيارات
الكهربائية.