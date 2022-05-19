https://arabic.sputniknews.com/20220519/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-أحد-المشاركين-في-حمل-نعش-شيرين-أبو-عاقلة-1062441872.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد المشاركين في حمل نعش شيرين أبو عاقلة
الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد المشاركين في حمل نعش شيرين أبو عاقلة
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال عمرو أبو خضير، أحد المشاركين في حمل نعش الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:00+0000
2022-05-19T15:00+0000
2022-05-19T15:00+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خلدون نجم محام أبو خضير أنه تم التحقيق معه بشأن الجنازة إلا أن السلطات الإسرائيلية مددت توقيفه في المحكمة "وقالوا إن لديهم ملفا سريا حول انتمائه إلى منظمة إرهابية".واعتقل أبو خضير في 16 أيار/مايو، ومدّدت المحكمة اعتقاله لسبعة أيام لاستكمال التحقيق. وقال المحامي: "لا نعرف ماهية الملف السري".من جانبها، نفت الشرطة الإسرائيلية في بيان "أي صلة بين الجنازة واعتقال أبو خضير".وجاء في البيان: "لسوء الحظ، نشهد محاولة لإحداث مؤامرة غير صحيحة في الأساس".وكانت الشرطة الإسرائيلية قد هاجمت موكب تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس، واعتدت بالضرب على الفلسطينيين الذين كانوا يحملون النعش المغطى بالعلم الفلسطيني لإجبارهم على إزالة العلم. وأثارت مشاهد الضرب بالهراوات تنديدا واسعا في العالم.ظهر أبو خضير في الصور ومقاطع فيديو، بينما كان يحاول حماية رأسه من الخلف بيد، بينما يحمل النعش الذي كاد يسقط أرضا، باليد الأخرى.وقتلت شيرين أبو عاقلة الأسبوع الماضي برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة من جنود إسرائيليين، بينما تقول إسرائيل أنها تحقق لمعرفة ملابسات ما حصل.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-لا-يعتزم-فتح-تحقيق-بشأن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062422191.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد المشاركين في حمل نعش شيرين أبو عاقلة
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال عمرو أبو خضير، أحد المشاركين في حمل نعش الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن خلدون نجم محام أبو خضير أنه تم التحقيق معه بشأن الجنازة إلا أن السلطات الإسرائيلية مددت توقيفه في المحكمة "وقالوا إن لديهم ملفا سريا حول انتمائه إلى منظمة إرهابية".
واعتقل أبو خضير في 16 أيار/مايو، ومدّدت المحكمة اعتقاله لسبعة أيام لاستكمال التحقيق. وقال المحامي: "لا نعرف ماهية الملف السري".
من جانبها، نفت الشرطة الإسرائيلية في بيان "أي صلة بين الجنازة واعتقال أبو خضير".
وجاء في البيان: "لسوء الحظ، نشهد محاولة لإحداث مؤامرة غير صحيحة في الأساس".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد هاجمت موكب تشييع جنازة
شيرين أبو عاقلة في القدس، واعتدت بالضرب على الفلسطينيين الذين كانوا يحملون النعش المغطى بالعلم الفلسطيني لإجبارهم على إزالة العلم. وأثارت مشاهد الضرب بالهراوات تنديدا واسعا في العالم.
ظهر أبو خضير في الصور ومقاطع فيديو، بينما كان يحاول حماية رأسه من الخلف بيد، بينما يحمل النعش الذي كاد يسقط أرضا، باليد الأخرى.
وقتلت شيرين أبو عاقلة الأسبوع الماضي برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.
ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة من جنود إسرائيليين، بينما تقول إسرائيل أنها تحقق لمعرفة ملابسات ما حصل.