https://arabic.sputniknews.com/20220519/الشرطة-اليابانية-تلقي-القبض-على-شاب-تلقى-360-ألف-دولار-من-الدولة-بالخطأ-ويرفض-إعادتها-1062426929.html
الشرطة اليابانية تلقي القبض على شاب تلقى 360 ألف دولار من الدولة بالخطأ ويرفض إعادتها
الشرطة اليابانية تلقي القبض على شاب تلقى 360 ألف دولار من الدولة بالخطأ ويرفض إعادتها
ألقت الشرطة اليابانية القبض على مواطن تلقى مبلغ يتجاوز 46 مليون ين ياباني (نحو 360 ألف دولار) من الحكومة عن طريق الخطأ ورفض إعادتها للدولة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T11:28+0000
2022-05-19T11:28+0000
2022-05-19T11:28+0000
منوعات
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وتلقى الشاب الياباني البالغ من العمر 24 عاما، هذا المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه في البنك بسبب خطأ من الإدارة المحلية في بلدة "أبو" في محافظة ياماغوتشي، التي يسكن فيها، غربي اليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "إن إتش كيه"، أمس الأربعاء.وقال الشاب الياباني إنه أنفق هذا المبلغ في صالات القمار عبر الإنترنت.ولفتت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن تلك الأموال كانت مخصصة للمساعدات الحكومية الخاصة بالأسر التي تواجه صعوبات مالية بسبب جائحة كورونا.وأوضح محامي هذا الشاب أن موكله أنفق الأموال ولن يستطيع سدادها للدولة مرة أخرى، بينما قال عمدة البلدة إنه لن يستسلم وسيواصل محاولاته لاستعادة تلك الأموال بكل الطرق الممكنة.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/بنك-يوزع-170-مليون-دولار-بالخطأ-1054785042.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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منوعات
الشرطة اليابانية تلقي القبض على شاب تلقى 360 ألف دولار من الدولة بالخطأ ويرفض إعادتها
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ألقت الشرطة اليابانية القبض على مواطن تلقى مبلغ يتجاوز 46 مليون ين ياباني (نحو 360 ألف دولار) من الحكومة عن طريق الخطأ ورفض إعادتها للدولة.
وتلقى الشاب الياباني البالغ من العمر 24 عاما، هذا المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه في البنك
بسبب خطأ من الإدارة المحلية في بلدة "أبو" في محافظة ياماغوتشي، التي يسكن فيها، غربي اليابان، حسبما ذكرت
هيئة الإذاعة البريطانية "إن إتش كيه"، أمس الأربعاء.
وقال الشاب الياباني إنه أنفق هذا المبلغ في صالات القمار عبر الإنترنت.
ولفتت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن تلك الأموال كانت مخصصة
للمساعدات الحكومية الخاصة بالأسر التي تواجه صعوبات مالية بسبب جائحة كورونا.
31 ديسمبر 2021, 08:29 GMT
وأوضح محامي هذا الشاب أن موكله أنفق الأموال
ولن يستطيع سدادها للدولة مرة أخرى، بينما قال عمدة البلدة إنه لن يستسلم وسيواصل محاولاته لاستعادة تلك الأموال بكل الطرق الممكنة.