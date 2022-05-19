https://arabic.sputniknews.com/20220519/الصحة-العالمية-تجيز-استخدام-لقاح-كونفيديسيا-الصيني-في-حالات-الطوارئ-1062448577.html
الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "كونفيديسيا" الصيني في حالات الطوارئ
الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "كونفيديسيا" الصيني في حالات الطوارئ
أقرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بصحة اللقاح الصيني "كونفيديسيا"، المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، في حالات الطوارئ. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T18:04+0000
2022-05-19T18:04+0000
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الصين
فيروس كورونا
العالم
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وأصدرت الصحة العالمية قائمة (تفويض) للاستخدام الطارئ لـ"كونفيديسيا"، وهو لقاح من تصنيع شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، والذي ينضم إلى مجموعة اللقاحات المتزايدة المصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية للوقاية من (كوفيد-19)، وفقا لبيان رسمي من منظمة الصحة العالمية.وتحدد المذكرة أن اللقاح الصيني يعتمد على الفيروس الغدي البشري المعدل وراثيا، ويتطلب إعطاء جرعة واحدة.كما أوصى خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية بلقاح "كونفيديسيا" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن فعالية لقاح "كونفيديسيا" ضد الشكل غير المصحوب بأعراض لفيروس كورونا تصل إلى 64 في المئة، بينما تصل إلى 92 في المئة ضد الشكل الحاد من المرض.وبذلك يكون "كونفيديسيا" هو اللقاح الـ11 المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، الذين يتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.كما أنه ثالث لقاح صيني الصنع تصادق عليه وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، بعد لقاحي "سينوفاك" و"سينوفارم".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/البيت-الأبيض-لا-خطط-حاليا-لمشاركة-اللقاحات-المضادة-لكورونا-مع-كوريا-الشمالية-1062165198.html
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الصين, فيروس كورونا, العالم
الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "كونفيديسيا" الصيني في حالات الطوارئ
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أقرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بصحة اللقاح الصيني "كونفيديسيا"، المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، في حالات الطوارئ.
وأصدرت الصحة العالمية قائمة (تفويض) للاستخدام الطارئ لـ"كونفيديسيا"، وهو لقاح من تصنيع شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، والذي ينضم إلى مجموعة اللقاحات المتزايدة المصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية للوقاية من (كوفيد-19)، وفقا لبيان رسمي
من منظمة الصحة العالمية.
وتحدد المذكرة أن اللقاح الصيني يعتمد على الفيروس الغدي البشري المعدل وراثيا، ويتطلب إعطاء جرعة واحدة.
كما أوصى خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية بلقاح "كونفيديسيا" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن فعالية لقاح "كونفيديسيا" ضد الشكل غير المصحوب بأعراض لفيروس كورونا تصل إلى 64 في المئة، بينما تصل إلى 92 في المئة ضد الشكل الحاد من المرض.
وبذلك يكون "كونفيديسيا" هو اللقاح الـ11 المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، الذين يتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.
كما أنه ثالث لقاح صيني الصنع تصادق عليه وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، بعد لقاحي "سينوفاك" و"سينوفارم".