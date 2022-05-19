https://arabic.sputniknews.com/20220519/الصحة-العراقية-تحذر-من-فيروس-تسببه-الكلاب-الضالة-نسبة-الوفاة-به-تصل-إلى-100--1062438610.html
الصحة العراقية تحذر من فيروس تسببه الكلاب الضالة نسبة الوفاة به تصل إلى 100%
الصحة العراقية تحذر من فيروس تسببه الكلاب الضالة نسبة الوفاة به تصل إلى 100%
أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا حذرت فيه من مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضة الكلاب ويسبب الوفاة بنسبة 100% إذا لم يتم الحصول على التحصينات اللازمة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T14:13+0000
2022-05-19T14:13+0000
2022-05-19T14:13+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، واع، أكدت الوزارة تسجيل زيادة في الإصابات بداء الكلب، داعية المحافظين إلى القيام بحملات لإبادة للكلاب الضالة.وقال البيان الذي تم توجيهه إلى المحافظات العراقية: "داء الكلب مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضات الكلاب السائبة وكما هو معروف عن المرض أن نسبة الوفيات به قد تصل الى 100% في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للمعضوضين".وقالت: "يتوجب القيام بحملات إبادة للكلاب السائبة والذي هو من مسؤولية المحافظات بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013/ المادة/ 29".وعللت ذلك بسبب "الزيادة الواضحة في تسجيل الإصابات بداء الكلب والمتعرضين لعضات الحيوان في المحافظات بسبب كثرة الكلاب السائبة في هذه الأيام وبشكل مقلق في المناطق السكنية وحول وداخل المؤسسات الصحية والجامعات والمدارس والوزارات والدوائر ودور العبادة إضافة إلى ما يصلنا عن طريق وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وللحد من انتشار المرض وحرصا على سلامة المواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20211023/بعد-مقتل-طفلة-كلاب-ضالة-تحاول-نهش-طفل-سعودي-في-مشهد-مروع-1050508732.html
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أخبار العراق اليوم
الصحة العراقية تحذر من فيروس تسببه الكلاب الضالة نسبة الوفاة به تصل إلى 100%
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أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا حذرت فيه من مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضة الكلاب ويسبب الوفاة بنسبة 100% إذا لم يتم الحصول على التحصينات اللازمة.
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية
، واع، أكدت الوزارة تسجيل زيادة في الإصابات بداء الكلب، داعية المحافظين إلى القيام بحملات لإبادة للكلاب الضالة.
23 أكتوبر 2021, 08:42 GMT
وقال البيان الذي تم توجيهه إلى المحافظات العراقية: "داء الكلب
مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضات الكلاب السائبة وكما هو معروف عن المرض أن نسبة الوفيات به قد تصل الى 100% في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للمعضوضين".
وأوجبت الوزارة على السلطات التنفيذية القيام بحملات لإبادة الكلاب الضالة نظرا لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين.
وقالت: "يتوجب القيام بحملات إبادة للكلاب السائبة والذي هو من مسؤولية المحافظات بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013/ المادة/ 29".
وعللت ذلك بسبب "الزيادة الواضحة في تسجيل الإصابات بداء الكلب
والمتعرضين لعضات الحيوان في المحافظات بسبب كثرة الكلاب السائبة في هذه الأيام وبشكل مقلق في المناطق السكنية وحول وداخل المؤسسات الصحية والجامعات والمدارس والوزارات والدوائر ودور العبادة إضافة إلى ما يصلنا عن طريق وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وللحد من انتشار المرض وحرصا على سلامة المواطنين".