عربي
مصر ترفع أسعار الفائدة بنسة 2%
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الصومال-يسلم-الإمارات-أكثر-من-9-ملايين-دولار-صادرها-عام-2018-1062443686.html
الصومال يسلم الإمارات أكثر من 9 ملايين دولار صادرها عام 2018
الصومال يسلم الإمارات أكثر من 9 ملايين دولار صادرها عام 2018
سلمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم، رسميًا أكثر من 9.6 ملايين دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية مصادرتها عام 2018 على متن طائرة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:38+0000
2022-05-19T15:38+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، أن "الحكومة سلمت رسميًا أكثر من 9.6 مليون دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".وتابع البيان أنه "في كانون الثاني/يناير الماضي، أمر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بالإفراج عن الأموال، التي تم تعليقها من الإمارات في عام 2018".وكانت محكمة إقليم بنادر الصومالية، قد قضت في الـ 30 من كانون الثاني/يناير الماضي، بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.وكان روبلي قد توجه حينها إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين، والتي كانت شهدت توترا الأعوام الماضية، في ظل الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.وكانت أبو ظبي صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الصومال يسلم الإمارات أكثر من 9 ملايين دولار صادرها عام 2018

15:38 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin   / الذهاب إلى بنك الصورمقديشو الصومال
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Yuri Abramochkin  
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
سلمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم، رسميًا أكثر من 9.6 ملايين دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية مصادرتها عام 2018 على متن طائرة إماراتية.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، أن "الحكومة سلمت رسميًا أكثر من 9.6 مليون دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع البيان أنه "في كانون الثاني/يناير الماضي، أمر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بالإفراج عن الأموال، التي تم تعليقها من الإمارات في عام 2018".

وكانت محكمة إقليم بنادر الصومالية، قد قضت في الـ 30 من كانون الثاني/يناير الماضي، بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.

وكان روبلي قد توجه حينها إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين، والتي كانت شهدت توترا الأعوام الماضية، في ظل الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.

يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.

وكانت أبو ظبي صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала