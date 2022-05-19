https://arabic.sputniknews.com/20220519/الصومال-يسلم-الإمارات-أكثر-من-9-ملايين-دولار-صادرها-عام-2018-1062443686.html

الصومال يسلم الإمارات أكثر من 9 ملايين دولار صادرها عام 2018

الصومال يسلم الإمارات أكثر من 9 ملايين دولار صادرها عام 2018

سلمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم، رسميًا أكثر من 9.6 ملايين دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية مصادرتها عام 2018 على متن طائرة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T15:38+0000

2022-05-19T15:38+0000

2022-05-19T15:38+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، أن "الحكومة سلمت رسميًا أكثر من 9.6 مليون دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".وتابع البيان أنه "في كانون الثاني/يناير الماضي، أمر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بالإفراج عن الأموال، التي تم تعليقها من الإمارات في عام 2018".وكانت محكمة إقليم بنادر الصومالية، قد قضت في الـ 30 من كانون الثاني/يناير الماضي، بتوجيه البنك المركزي بعدم الإفراج عن 9 ملايين دولار صودرت من على متن إحدى الطائرات الإماراتية، في تحرك مضاد لقرار النائب العام بإعادة تلك الأموال.وكان روبلي قد توجه حينها إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين، والتي كانت شهدت توترا الأعوام الماضية، في ظل الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.وكانت أبو ظبي صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.

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العالم العربي