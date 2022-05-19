https://arabic.sputniknews.com/20220519/العاهل-الأردني-وجود-روسيا-في-جنوب-سوريا-كان-مصدرا-للتهدئة-والفراغ-الذي-ستتركه-ستملئه-إيران-ووكلاؤها-1062416722.html
العاهل الأردني: وجود روسيا في جنوب سوريا كان مصدرا للتهدئة والفراغ الذي ستتركه ستملئه إيران ووكلاؤها
العاهل الأردني: وجود روسيا في جنوب سوريا كان مصدرا للتهدئة والفراغ الذي ستتركه ستملئه إيران ووكلاؤها
صرح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن "الوجود الروسي في جنوب سوريا كان يشكل مصدراً للتهدئة"، مشيراً إلى أن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:42+0000
2022-05-19T08:42+0000
2022-05-19T08:42+0000
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قال العاهل الأردني، في مقابلة مع معهد "هوفر"، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بلاده "أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا"، موضحا أن "هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أمريكا لحلها".وأضاف "سترى الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر وبعض دول الخليج الأخرى تجتمع وتنسق مع بعضها، للتواصل ورسم رؤية لشعوبها قبل طلب أي مساعدة".وحول رؤيته لمستقبل العمل العربي المشترك ودور الأردن في المنطقة، وجهود محاربة الإرهاب، شدد الملك عبد الله الثاني، على أنه "لطالما كان هناك عمل عربي مشترك، وتنسيق ضد تهديد داعش وأماكن تواجده بالمنطقة".وأكد أن "الجميع في الإقليم حالياً يسعون للنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب للمضي قدماً"، مشيراً إلى "التحديات التي يواجهها اليمن، والقلق بشأن الكارثة الإنسانية في لبنان".وفي إجابته على سؤال عن طريقة التعامل مع إيران، أشار إلى "جهود بعض الدول العربية في التواصل مع طهران"، قائلا "نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءا من انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم للأمام، لكن لدينا تحديات أمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/وزراء-الطاقة-في-لبنان-وسوريا-والأردن-يوقعون-اتفاق-تزويد-لبنان-بالكهرباء--1057187507.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار إيران
العاهل الأردني: وجود روسيا في جنوب سوريا كان مصدرا للتهدئة والفراغ الذي ستتركه ستملئه إيران ووكلاؤها
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صرح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن "الوجود الروسي في جنوب سوريا كان يشكل مصدراً للتهدئة"، مشيراً إلى أن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها.
قال العاهل الأردني، في مقابلة مع معهد "هوفر"، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
، إن بلاده "أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا"، موضحا أن "هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أمريكا لحلها".
وأضاف "سترى الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر وبعض دول الخليج الأخرى تجتمع وتنسق مع بعضها، للتواصل ورسم رؤية لشعوبها قبل طلب أي مساعدة".
وحول رؤيته لمستقبل العمل العربي المشترك ودور الأردن في المنطقة، وجهود محاربة الإرهاب، شدد الملك عبد الله الثاني، على أنه "لطالما كان هناك عمل عربي مشترك، وتنسيق ضد تهديد داعش وأماكن تواجده بالمنطقة".
وأكد أن "الجميع في الإقليم حالياً يسعون للنظر إلى النصف الممتلئ من الكوب للمضي قدماً"، مشيراً إلى "التحديات التي يواجهها اليمن، والقلق بشأن الكارثة الإنسانية في لبنان".
وفي إجابته على سؤال عن طريقة التعامل مع إيران، أشار إلى "جهود بعض الدول العربية في التواصل مع طهران"، قائلا "نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءا من انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم للأمام، لكن لدينا تحديات أمنية".