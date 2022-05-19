https://arabic.sputniknews.com/20220519/الغبار-من-الصحراء-ينتقل-إلى-جنوب-غربي-فرنسا-1062433377.html
الغبار من الصحراء ينتقل إلى جنوب غربي فرنسا
الغبار من الصحراء ينتقل إلى جنوب غربي فرنسا
سيعود الغبار الرملي من الصحراء الكبرى إلى جنوب غربي فرنسا، يوم الجمعة، حسبما أفاد موقع باريزيان نقلاً عن خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:59+0000
2022-05-19T12:59+0000
2022-05-19T12:59+0000
العالم
أخبار فرنسا
الصحراء الكبرى
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ومن المتوقع أن يتحول الغبار في سماء جنوب غربي فرنسا إلى اللون البرتقالي بعد الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة. سيصل الغبار الأفريقي أولاً إلى بوردو، ومن هناك سيتجه شرقًا إلى الجزء الأوسط من البلاد.يتزايد انتشار الغبار من الصحراء تحت تأثير الاحتباس الحراري. في الأيام الأخيرة في فرنسا، درجات حرارة غير طبيعية لشهر مايو/أيار - حوالي 30 درجة مئوية.واجهت فرنسا بالفعل مثل هذه الظاهرة في منتصف شهر مارس/آذار: ثم كان لون السماء والهواء برتقاليًا لعدة أيام بسبب وصول الغبار الأفريقي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , الصحراء الكبرى
الغبار من الصحراء ينتقل إلى جنوب غربي فرنسا
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سيعود الغبار الرملي من الصحراء الكبرى إلى جنوب غربي فرنسا، يوم الجمعة، حسبما أفاد موقع باريزيان نقلاً عن خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي.
ومن المتوقع أن يتحول الغبار في سماء جنوب غربي فرنسا إلى اللون البرتقالي بعد الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة. سيصل الغبار الأفريقي أولاً إلى بوردو، ومن هناك سيتجه شرقًا إلى الجزء الأوسط من البلاد.
يتزايد انتشار الغبار من الصحراء تحت تأثير الاحتباس الحراري. في الأيام الأخيرة في فرنسا، درجات حرارة غير طبيعية لشهر مايو/أيار - حوالي 30 درجة مئوية.
واجهت فرنسا بالفعل مثل هذه الظاهرة في منتصف شهر مارس/آذار: ثم كان لون السماء والهواء برتقاليًا لعدة أيام بسبب وصول الغبار الأفريقي.