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الغبار من الصحراء ينتقل إلى جنوب غربي فرنسا
الغبار من الصحراء ينتقل إلى جنوب غربي فرنسا
سيعود الغبار الرملي من الصحراء الكبرى إلى جنوب غربي فرنسا، يوم الجمعة، حسبما أفاد موقع باريزيان نقلاً عن خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:59+0000
2022-05-19T12:59+0000
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الصحراء الكبرى
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ومن المتوقع أن يتحول الغبار في سماء جنوب غربي فرنسا إلى اللون البرتقالي بعد الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة. سيصل الغبار الأفريقي أولاً إلى بوردو، ومن هناك سيتجه شرقًا إلى الجزء الأوسط من البلاد.يتزايد انتشار الغبار من الصحراء تحت تأثير الاحتباس الحراري. في الأيام الأخيرة في فرنسا، درجات حرارة غير طبيعية لشهر مايو/أيار - حوالي 30 درجة مئوية.واجهت فرنسا بالفعل مثل هذه الظاهرة في منتصف شهر مارس/آذار: ثم كان لون السماء والهواء برتقاليًا لعدة أيام بسبب وصول الغبار الأفريقي.
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العالم, أخبار فرنسا , الصحراء الكبرى

الغبار من الصحراء ينتقل إلى جنوب غربي فرنسا

12:59 GMT 19.05.2022
© twitter.com/franceinfoplusتساقط الثلوج في الصحراء الكبرى الأفريقية لأول مرة منذ 40 عاما
تساقط الثلوج في الصحراء الكبرى الأفريقية لأول مرة منذ 40 عاما - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© twitter.com/franceinfoplus
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سيعود الغبار الرملي من الصحراء الكبرى إلى جنوب غربي فرنسا، يوم الجمعة، حسبما أفاد موقع باريزيان نقلاً عن خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي.
ومن المتوقع أن يتحول الغبار في سماء جنوب غربي فرنسا إلى اللون البرتقالي بعد الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة. سيصل الغبار الأفريقي أولاً إلى بوردو، ومن هناك سيتجه شرقًا إلى الجزء الأوسط من البلاد.
يتزايد انتشار الغبار من الصحراء تحت تأثير الاحتباس الحراري. في الأيام الأخيرة في فرنسا، درجات حرارة غير طبيعية لشهر مايو/أيار - حوالي 30 درجة مئوية.
واجهت فرنسا بالفعل مثل هذه الظاهرة في منتصف شهر مارس/آذار: ثم كان لون السماء والهواء برتقاليًا لعدة أيام بسبب وصول الغبار الأفريقي.
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