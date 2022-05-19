الفائزون بجوائز "كل شيء عن الصورة لعام 2022"

صورة بعنوان "أعقاب حرب غزة وإسرائيل" التي استمرت 11 يومًا، للمصور الأمريكي ماركوس يام، الفائز بجائزة (5000 دولار) في المسابقة الدولية All About Photo Awards 2022

جندي يعاين التضاريس من نافذة طائرة UH-60 Black Hawk أثناء رحلة إعادة الإمداد نحو موقع استيطاني في منطقة شاه والي كوت شمال قندهار، أفغانستان، 6 مايو 2021. القوات الجوية الأفغانية، التي قامت الولايات المتحدة برعايهتا مع شركائها لتصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار منذ عام 2010، وهي الآن ضمانة الحكومة في حربها ضد العدو. منذ الأول من مايو، الموعد النهائي الأصلي لانسحاب الولايات المتحدة، تغلبت طالبان على القوات الحكومية، وتخلصت من السيطرة على الأراضي وحرمت قوات الأمن الأفغانية من استخدام الطرق. ونتيجة لذلك، يجب أن يتم كل الدعم اللوجستي لآلاف البؤر الاستيطانية ونقاط التفتيش - بما في ذلك إعادة إمدادات الذخيرة والطعام، وعمليات الإجلاء الطبي أو تناوب الأفراد - عن طريق الجو.