الفائزون بجوائز "كل شيء عن الصورة لعام 2022"
صورة بعنوان "أعقاب حرب غزة وإسرائيل" التي استمرت 11 يومًا، للمصور الأمريكي ماركوس يام، الفائز بجائزة (5000 دولار) في المسابقة الدولية All About Photo Awards 2022
جندي يعاين التضاريس من نافذة طائرة UH-60 Black Hawk أثناء رحلة إعادة الإمداد نحو موقع استيطاني في منطقة شاه والي كوت شمال قندهار، أفغانستان، 6 مايو 2021. القوات الجوية الأفغانية، التي قامت الولايات المتحدة برعايهتا مع شركائها لتصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار منذ عام 2010، وهي الآن ضمانة الحكومة في حربها ضد العدو. منذ الأول من مايو، الموعد النهائي الأصلي لانسحاب الولايات المتحدة، تغلبت طالبان على القوات الحكومية، وتخلصت من السيطرة على الأراضي وحرمت قوات الأمن الأفغانية من استخدام الطرق. ونتيجة لذلك، يجب أن يتم كل الدعم اللوجستي لآلاف البؤر الاستيطانية ونقاط التفتيش - بما في ذلك إعادة إمدادات الذخيرة والطعام، وعمليات الإجلاء الطبي أو تناوب الأفراد - عن طريق الجو.
صورة بعنوان "أعقاب حرب غزة وإسرائيل" التي استمرت 11 يومًا، للمصور الأمريكي ماركوس يام، الفائز بجائزة (5000 دولار) في المسابقة الدولية All About Photo Awards 2022
جندي يعاين التضاريس من نافذة طائرة UH-60 Black Hawk أثناء رحلة إعادة الإمداد نحو موقع استيطاني في منطقة شاه والي كوت شمال قندهار، أفغانستان، 6 مايو 2021. القوات الجوية الأفغانية، التي قامت الولايات المتحدة برعايهتا مع شركائها لتصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار منذ عام 2010، وهي الآن ضمانة الحكومة في حربها ضد العدو. منذ الأول من مايو، الموعد النهائي الأصلي لانسحاب الولايات المتحدة، تغلبت طالبان على القوات الحكومية، وتخلصت من السيطرة على الأراضي وحرمت قوات الأمن الأفغانية من استخدام الطرق. ونتيجة لذلك، يجب أن يتم كل الدعم اللوجستي لآلاف البؤر الاستيطانية ونقاط التفتيش - بما في ذلك إعادة إمدادات الذخيرة والطعام، وعمليات الإجلاء الطبي أو تناوب الأفراد - عن طريق الجو.
صورة بعنوان "كيبابيانا"، للمصور الهندي ديبتاتا تشاكرابورتي، الفائز بالمركز الثاني (جائزة مالية قدرها 2000 دولاؤ) في مسابقة التصوير الدولية All About Photo Awards 2022.
خيام تشوك هو بائع في زقاق بسرينغار، والذي لا يختلف عن الشوارع الأخرى خلال النهار. ولكن في المساء، مع انتهاء صلاة المساجد المجاورة، يضيء الباعة العديد من أفران الفحم وتتخلل أدخنة الأفران ومطاعم الكباب الشارع لتحوله إلى جنة لعشاق الطعام.
صورة بعنوان "كيبابيانا"، للمصور الهندي ديبتاتا تشاكرابورتي، الفائز بالمركز الثاني (جائزة مالية قدرها 2000 دولاؤ) في مسابقة التصوير الدولية All About Photo Awards 2022.
خيام تشوك هو بائع في زقاق بسرينغار، والذي لا يختلف عن الشوارع الأخرى خلال النهار. ولكن في المساء، مع انتهاء صلاة المساجد المجاورة، يضيء الباعة العديد من أفران الفحم وتتخلل أدخنة الأفران ومطاعم الكباب الشارع لتحوله إلى جنة لعشاق الطعام.
امرأة من إيفيا، للمصور اليوناني كونستانتينوس تساكاليديس، الفائزة بالمركز الثالث (جائزة مالية قدرها 1500 دولار) في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
تتفاعل كريتسيوبي بانايوتا، البالغة من العمر 81 عامًا، مع اقتراب حريق هائل من منزلها في قرية غوف في جزيرة إيفيا باليونان في 8 أغسطس 2021. بعد فترة طويلة من موجة الحر، كان الطقس الأكثر سخونة الذي شهدته اليونان منذ 30 عامًا، وكان الآلاف من السكان تم إجلاؤها بواسطة قارب بعد حرائق الغابات التي ضربت ثاني أكبر جزيرة في اليونان.
امرأة من إيفيا، للمصور اليوناني كونستانتينوس تساكاليديس، الفائزة بالمركز الثالث (جائزة مالية قدرها 1500 دولار) في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
تتفاعل كريتسيوبي بانايوتا، البالغة من العمر 81 عامًا، مع اقتراب حريق هائل من منزلها في قرية غوف في جزيرة إيفيا باليونان في 8 أغسطس 2021. بعد فترة طويلة من موجة الحر، كان الطقس الأكثر سخونة الذي شهدته اليونان منذ 30 عامًا، وكان الآلاف من السكان تم إجلاؤها بواسطة قارب بعد حرائق الغابات التي ضربت ثاني أكبر جزيرة في اليونان.
صورة بعنوان "مطاردة العاصفة" للمصور الأمريكي لاندري ميجور، الحائز على المركز الرابع (جائزة مالية قدرها 1000 دولار) في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
راعي بقر في مزرعة في شمال كولورادو، يسابق على حافة تل قبل اقتراب العاصفة.
صورة بعنوان "مطاردة العاصفة" للمصور الأمريكي لاندري ميجور، الحائز على المركز الرابع (جائزة مالية قدرها 1000 دولار) في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
راعي بقر في مزرعة في شمال كولورادو، يسابق على حافة تل قبل اقتراب العاصفة.
التقطت الصورة المصورة الأمريكية ريبيكا موسمان، التي فازت بالمركز الخامس (جائزة مالية قدرها 500 دولار) في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
التقطت الصورة المصورة الأمريكية ريبيكا موسمان، التي فازت بالمركز الخامس (جائزة مالية قدرها 500 دولار) في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
صورة بعنوان "عش طائر الفلامنغو الأمريكي"، للمصور البيروفي بيدرو جارك كريبس، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
صورة بعنوان "عش طائر الفلامنغو الأمريكي"، للمصور البيروفي بيدرو جارك كريبس، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
صورة بعنوان "طفل الموصل" للمصور الإيطالي أنطونيو دينتي، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
يقول المصور: "تحرك الجندي الأمريكي نحو الطفل فجأة وبشكل غير متوقع. وصلت يده إلى وجه الطفل. للحظة وجيزة. لم أتمكن من رؤية وجه الجندي - حيث لم يتم ترك شبر واحد من جلده مكشوفًا بدرعه الكامل - لكنني شعرت أنه يقصد ذلك بنوع من المودة الكئيبة: كما يفعل كبار السن أحيانًا مع الشباب، مع مزيج من القلق عن مستقبلهم ورغبتهم في تشجيعهم. في تلك اللحظة، في مقابل صمت المدينة المدمرة، شعرت أنني أستطيع سماع ضجيج الجهد الهائل للنمو''.
صورة بعنوان "طفل الموصل" للمصور الإيطالي أنطونيو دينتي، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
يقول المصور: "تحرك الجندي الأمريكي نحو الطفل فجأة وبشكل غير متوقع. وصلت يده إلى وجه الطفل. للحظة وجيزة. لم أتمكن من رؤية وجه الجندي - حيث لم يتم ترك شبر واحد من جلده مكشوفًا بدرعه الكامل - لكنني شعرت أنه يقصد ذلك بنوع من المودة الكئيبة: كما يفعل كبار السن أحيانًا مع الشباب، مع مزيج من القلق عن مستقبلهم ورغبتهم في تشجيعهم. في تلك اللحظة، في مقابل صمت المدينة المدمرة، شعرت أنني أستطيع سماع ضجيج الجهد الهائل للنمو''.
صورة بعنوان "الهواء" من سلسلة "العناصر"، للمصور الروسي من إيطاليا داريا ترويتسكايا، والتي حصلت على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
هذا جزء من السلسلة التي تمثل "الهواء". تحمل سلسلة المشروع المصور الكاملة بعنوان "العناصر"، وأنا أعمل عليها حاليًا. اخترت إظهار الهواء من خلال قوة الرياح، باستخدام قماش أسود كان يطفو حول عارضة الأزياء.
صورة بعنوان "الهواء" من سلسلة "العناصر"، للمصور الروسي من إيطاليا داريا ترويتسكايا، والتي حصلت على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
هذا جزء من السلسلة التي تمثل "الهواء". تحمل سلسلة المشروع المصور الكاملة بعنوان "العناصر"، وأنا أعمل عليها حاليًا. اخترت إظهار الهواء من خلال قوة الرياح، باستخدام قماش أسود كان يطفو حول عارضة الأزياء.
صورة بعنوان "المبارزة مع سرب التنين" من سلسلة "صيادو العسل" للمصور إريك سيدنر، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
تعيش في غابات نيبال قبائل صيادي العسل. يتم إنتاج العسل الذي يبحثون عنه بواسطة أكبر نحل عسل في العالم. إنها مهمة محفوفة بالمخاطر. الأعشاش، بحجم الرجال الذين يصطادونها تقريبًا، تتداخل مع الآلاف من النحل سريع الغضب على جدران الجرف الصخري. ينزل صائدو العسل سلالم الحبال الملتوية في عمود من الدخان يرسل النحل إلى عاصفة ثلجية سوداء. مسلحين فقط بأعمدة ذات رؤوس أدوات، يتنافسون ضد السرب في محاولة لقطع الجزء الحامل للعسل من الأعشاش.
صورة بعنوان "المبارزة مع سرب التنين" من سلسلة "صيادو العسل" للمصور إريك سيدنر، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
تعيش في غابات نيبال قبائل صيادي العسل. يتم إنتاج العسل الذي يبحثون عنه بواسطة أكبر نحل عسل في العالم. إنها مهمة محفوفة بالمخاطر. الأعشاش، بحجم الرجال الذين يصطادونها تقريبًا، تتداخل مع الآلاف من النحل سريع الغضب على جدران الجرف الصخري. ينزل صائدو العسل سلالم الحبال الملتوية في عمود من الدخان يرسل النحل إلى عاصفة ثلجية سوداء. مسلحين فقط بأعمدة ذات رؤوس أدوات، يتنافسون ضد السرب في محاولة لقطع الجزء الحامل للعسل من الأعشاش.
صورة بعنوان "غانغبوردر"، للمصور الإسباني خافيير أرسينيلاس، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
يقول المصور: "رحب أعضاء العصابات من سجن سان فرانسيسكو غوتيرا في برنامج يو كامبيو لحكومة سان سلفادور لإبقاء أعضاء العصابات الأكثر عنفًا محتلين وبدون نزاع".
صورة بعنوان "غانغبوردر"، للمصور الإسباني خافيير أرسينيلاس، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
يقول المصور: "رحب أعضاء العصابات من سجن سان فرانسيسكو غوتيرا في برنامج يو كامبيو لحكومة سان سلفادور لإبقاء أعضاء العصابات الأكثر عنفًا محتلين وبدون نزاع".
صورة بعنوان "حصاد الشاي"، للمصور الفيتنامي ترانغ فام هوي، الحائز على جائزة Merit في حفل All About Photo Awards 2022.
تقوم مجموعة من المزارعين بقطف أوراق الشاي، في موسم أزهار طائر الفينيق المتفتحة، في ضاحية باو لوك، المدينة الواقعة في المرتفعات الوسطى بفيتنام.
صورة بعنوان "حصاد الشاي"، للمصور الفيتنامي ترانغ فام هوي، الحائز على جائزة Merit في حفل All About Photo Awards 2022.
تقوم مجموعة من المزارعين بقطف أوراق الشاي، في موسم أزهار طائر الفينيق المتفتحة، في ضاحية باو لوك، المدينة الواقعة في المرتفعات الوسطى بفيتنام.
صورة بعنوان "الهجرة" للمصور الإيطالي أليساندرو مالاجوتي، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
شبه جزيرة يامال، سيبيريا. في أرض قاحلة مغطاة بالجليد، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من -40 درجة، يعيش البدو الرحل الذين يربون الرنة، نينيتس. تتحرك أثناء الهجرات بحثًا عن الطحالب والأشنات التي تتغذى عليها الرنة. يتحرك نينيتس على زلاجات تجرها حيوانات الرنة متبعة طرق القطب الشمالي القديمة، في رحلة الانتقال هذه حوالي 1200 كيلومتر كل عام، مما يجعلها واحدة من أطول الزلاجات في العالم. الشباب، على مر السنين، قرر عدد أقل وأقل البقاء.
صورة بعنوان "الهجرة" للمصور الإيطالي أليساندرو مالاجوتي، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
شبه جزيرة يامال، سيبيريا. في أرض قاحلة مغطاة بالجليد، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من -40 درجة، يعيش البدو الرحل الذين يربون الرنة، نينيتس. تتحرك أثناء الهجرات بحثًا عن الطحالب والأشنات التي تتغذى عليها الرنة. يتحرك نينيتس على زلاجات تجرها حيوانات الرنة متبعة طرق القطب الشمالي القديمة، في رحلة الانتقال هذه حوالي 1200 كيلومتر كل عام، مما يجعلها واحدة من أطول الزلاجات في العالم. الشباب، على مر السنين، قرر عدد أقل وأقل البقاء.
صورة "الوشق البري" في نزهة، للمصور الكندي مارك دافي، الحائز على جائزة الاستحقاق في المسابقة الدولية All About Photo Awards 2022.
الوشق في حديقة Wild Ridingوايلد رايدنغ ماونتن الوطنية بكندا.
صورة "الوشق البري" في نزهة، للمصور الكندي مارك دافي، الحائز على جائزة الاستحقاق في المسابقة الدولية All About Photo Awards 2022.
الوشق في حديقة Wild Ridingوايلد رايدنغ ماونتن الوطنية بكندا.
صورة بعنوان "رجل يسير في عجلة من أمره" من سلسلة "شارع هونغ كونغ"، للمصور الفوتوغرافي كين وينغ إيداس وونغ، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
صورة بعنوان "رجل يسير في عجلة من أمره" من سلسلة "شارع هونغ كونغ"، للمصور الفوتوغرافي كين وينغ إيداس وونغ، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
صورة بعنوان "سونغلاين رقم 1"، للمصور رولاند بلوم من ليختنشتاين، الحاصل على جائزة الاستحقاق في السمابقة الدولية All About Photo Awards 2022.
"سونغلاينز" (رسومات الشعوب القديمة) هو فصل جديد من عملي المستمر "شعر الصمت". خطوط الأغاني مخصصة لـ إتوشا بان في شمال ناميبيا، فقط بضع قطرات من المطر جنبًا إلى جنب مع الضوء تكفي لتحويل هذا المشهد التجريدي إلى بحر من ألوان مختلفة لكي تكون قادرًا على توجيه نفسه في هذا المشهد التجريدي من الجو، يتعين على المرء إنشاء خريطة ذهنية، تربط المواقع والمواقع الرئيسية في شكل آثار ونماذج نمطية، والنتيجة هي خطوط الأغاني الصامتة في شكل قصائد مرئية - تكريمًا لهذا. مناظر طبيعية لا تصدق وفريدة من نوعها.
صورة بعنوان "سونغلاين رقم 1"، للمصور رولاند بلوم من ليختنشتاين، الحاصل على جائزة الاستحقاق في السمابقة الدولية All About Photo Awards 2022.
"سونغلاينز" (رسومات الشعوب القديمة) هو فصل جديد من عملي المستمر "شعر الصمت". خطوط الأغاني مخصصة لـ إتوشا بان في شمال ناميبيا، فقط بضع قطرات من المطر جنبًا إلى جنب مع الضوء تكفي لتحويل هذا المشهد التجريدي إلى بحر من ألوان مختلفة لكي تكون قادرًا على توجيه نفسه في هذا المشهد التجريدي من الجو، يتعين على المرء إنشاء خريطة ذهنية، تربط المواقع والمواقع الرئيسية في شكل آثار ونماذج نمطية، والنتيجة هي خطوط الأغاني الصامتة في شكل قصائد مرئية - تكريمًا لهذا. مناظر طبيعية لا تصدق وفريدة من نوعها.
صورة بعنوان "نقل المهر" من سلسلة "كارياتيس" (CARYATIS)، للمصور اليوناني جورج تاتاكيس، التي فازت بجائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز All About Photoالمسابقة الدولية 2022.
تم تصوير هذا في الفترة الانتقالية للمصور بين إثوس و كارياتيس. على الرغم من أنها تركز على الأزياء النسائية التقليدية، إلا أن هذه الصورة لم يقم بها المصور، لكنها لقطة فعلية لمشهد حقيقي.
صورة بعنوان "نقل المهر" من سلسلة "كارياتيس" (CARYATIS)، للمصور اليوناني جورج تاتاكيس، التي فازت بجائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز All About Photoالمسابقة الدولية 2022.
تم تصوير هذا في الفترة الانتقالية للمصور بين إثوس و كارياتيس. على الرغم من أنها تركز على الأزياء النسائية التقليدية، إلا أن هذه الصورة لم يقم بها المصور، لكنها لقطة فعلية لمشهد حقيقي.
صورة بعناون "أفضل صديق"، للمصور الإندونيسي آندي عبد الهليل، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
الصداقة بين الحلزون والسحالي، تناغم الحياة في الطبيعة.
صورة بعناون "أفضل صديق"، للمصور الإندونيسي آندي عبد الهليل، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
الصداقة بين الحلزون والسحالي، تناغم الحياة في الطبيعة.
صورة "سجناء ينظرون من زنزانة" من سلسلة "سين ساليدا" (Sin Salida)، للمصور البريطاني طارق زيدي، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
السجناء ينظرون من زنزانة في مركز العقوبات في كويزالتيبيك، السلفادور. نوفمبر 2018. أدخلت الحكومة سلسلة من "الإجراءات الاستثنائية" في عام 2016 المصممة للحد من عنف العصابات، مثل تعليق الزيارات وقطع الاتصالات وإنهاء فترة العطلة للسجناء. يوجد في مثل هذا السجن المكتظ العديد من المخاوف المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، ليس أقلها أن الظروف المعيشية هي "أرض خصبة" للأمراض المعدية.
صورة "سجناء ينظرون من زنزانة" من سلسلة "سين ساليدا" (Sin Salida)، للمصور البريطاني طارق زيدي، الحائز على جائزة الاستحقاق في حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية All About Photo 2022.
السجناء ينظرون من زنزانة في مركز العقوبات في كويزالتيبيك، السلفادور. نوفمبر 2018. أدخلت الحكومة سلسلة من "الإجراءات الاستثنائية" في عام 2016 المصممة للحد من عنف العصابات، مثل تعليق الزيارات وقطع الاتصالات وإنهاء فترة العطلة للسجناء. يوجد في مثل هذا السجن المكتظ العديد من المخاوف المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، ليس أقلها أن الظروف المعيشية هي "أرض خصبة" للأمراض المعدية.