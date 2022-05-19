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https://arabic.sputniknews.com/20220519/الفرق-الألمانية-المشاركة-في-دوري-أبطال-أوروبا-الموسم-المقبل-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-1062424633.html
الفرق الألمانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تشهد حدثا هو الأول من نوعه
الفرق الألمانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تشهد حدثا هو الأول من نوعه
تشهد الفرق الألمانية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حدثا هو الأول من نوعه، بعد فوز آينتراخت فرانكفورت بلقب بطولة الدوري الأوروبي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:40+0000
2022-05-19T10:40+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار ألمانيا
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وقالت وسائل إعلام ألمانية إن فوز آينتراخت فرانكفورت سيرفع عدد مقاعد الأندية الألمانية في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا إلى خمسة مقاعد لأول مرة في التاريخ.وتوج آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء أمس الأربعاء، بطلا للمسابقة الأوروبية بفوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.وستشارك 5 أندية ألمانية لأول مرة في التاريخ من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وهي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت، رغم إنهاء الأخير البوندسليغا في المركز الحادي عشر هذا الموسم.ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن فرانكفورت أصبح ثالث فريق في تاريخ اليوروبا ليغ يتوج باللقب دون خسارة أي مباراة.
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أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار ألمانيا

الفرق الألمانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تشهد حدثا هو الأول من نوعه

10:40 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / JORGE GUERREROآينتراخت فرانكفورت الألماني يفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي
آينتراخت فرانكفورت الألماني يفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / JORGE GUERRERO
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تشهد الفرق الألمانية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حدثا هو الأول من نوعه، بعد فوز آينتراخت فرانكفورت بلقب بطولة الدوري الأوروبي.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن فوز آينتراخت فرانكفورت سيرفع عدد مقاعد الأندية الألمانية في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا إلى خمسة مقاعد لأول مرة في التاريخ.
وتوج آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء أمس الأربعاء، بطلا للمسابقة الأوروبية بفوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
وستشارك 5 أندية ألمانية لأول مرة في التاريخ من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وهي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت، رغم إنهاء الأخير البوندسليغا في المركز الحادي عشر هذا الموسم.
ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن فرانكفورت أصبح ثالث فريق في تاريخ اليوروبا ليغ يتوج باللقب دون خسارة أي مباراة.
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