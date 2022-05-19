https://arabic.sputniknews.com/20220519/القوة-الناعمة-في-الشرق-تتارستان-نافذة-روسيا-على-العالم-الإسلامي-1062415847.html

"القوة الناعمة في الشرق"... تتارستان نافذة روسيا على العالم الإسلامي

"القوة الناعمة في الشرق"... تتارستان نافذة روسيا على العالم الإسلامي

تعتبر جمهورية تتارستان "نافذة روسيا" على العالم الإسلامي من الناحية الاقتصادية بالدرجة الأولى، ومن الناحية السياسية هناك الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T08:36+0000

2022-05-19T08:36+0000

2022-05-19T08:39+0000

روسيا

قمة قازان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049685918_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df621b68f9ea7a92e00f7990799d40ca.jpg

بهذه الكلمات وصف رئيس المعهد الإسلامي الروسي، رفيق مخمتشين، دور تتارستان مضيفا أن روسيا بحاجة إلى إيجاد شركاء اقتصاديين لها في العالم الإسلامي.نهاية عام 2014، شهدت روسيا حالة من النشوة بعد ضم شبه جزيرة القرم، حيث كانت عملية الضم ناجحة، لكن العقوبات الاقتصادية التي بدأت أدت إلى سقوط الروبل. وأدركت موسكو أنه فيما يتعلق بتدهور العلاقات مع الدول الغربية، من الضروري تكثيف العمل في الشرق والبحث عن شركاء جدد.ليعهد بوتين بهذه المهمة إلى رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، للعمل مع العالم الإسلامي، الذي وصف هذا التعيين بأنه لمصلحة روسيا بأكملها.اجتمعت المجموعة سنويا في مدن مختلفة من روسيا والشرق كـاسطنبول ، والكويت ، وجدة، وأصبحت منبرا اجتمع فيه وزراء الخارجية السابقون والسياسيون وحتى أقارب الملوك وناقشوا الوضع في العالم. وقدمت بعض الدول نماذجها عن الإسلام، والتي عرضت إلقاء نظرة فاحصة على روسيا.لكن كل هذا انتهى في عام 2009، عندما بدأت سلسلة من الثورات في دول العالم الإسلامي "الربيع العربي". توقف عمل مجموعة روسيا والعالم الإسلامي، لتعود إلى الحياة في عام 2014 ، تحت قيادة رئيس تتارستان رستم مينيخانوف.لماذا تتارستان ؟اختير مينيخانوف لمهمة التواصل مع العالم الإسلامي كونه يرأس إحدى المناطق الإسلامية في روسيا –جمهورية تتارستان، التي لعبت دورا في بلد متعدد الجنسيات والأديان.وقال مينيخانوف: "إذا ذهبت إلى إسرائيل، فلست بحاجة إلى إرسال تتار هناك، فأنت بحاجة إلى إرسال يهودي هناك. وإذا كنا نذهب إلى الدول العربية، فإن المسلمين من القوقاز، ومن تتارستان، ومن باشكورتوستان سوف يتعاملون مع هذه المهمة بشكل أفضل. وهذه هي الميزة التنافسية لبلدنا. نحن نشيطون ونحصل على الدعم الكامل من قيادة بلادنا".كان التتار مبعوثين لروسيا إلى الشرق الإسلامي منذ قرون بدءًا من المترجمين الفوريين لعصر موسكوفي، وانتهاء بوالد "الاشتراكية الإسلامية" سلطان غالييف و"كراسني باشا" كريم خاكيموف ، أول سفير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في المملكة العربية السعودية.قال المستشرق أليكسي مالاشينكو، إن "تتارستان دليل على أن روسيا بلد متعدد الثقافات وتحظى ضمنه باحترام كبير ومكانة خاصة، وهي ليست فقط بمثابة جسر بين روسيا والعالم الإسلامي، فهي جزء مسلم من روسيا".مجموعة "روسيا والعالم الإسلامي"عندما تم إنشاء المجموعة، كان عدد من الخبراء يأمل في أن تتاح لها الفرصة للتأثير على قرارات سياسية معينة في البلاد. لكن في النهاية أصبحت مجتمعا للخبراء لتصبح مثل "فالداي إسلامي".يتبع للمجموعة منصة "قمة قازان" حيث يشارك بها ممثلون عن قطاع الأعمال الإسلامي لتكمل المنصة عمل المجموعة.أكد دكتور العلوم السياسية الروسي، أليكسي مالاشينكو، على ضرورة وجود مثل هذه المجموعة، قائلا "يجب أن تكون هناك مثل هذه المجموعة، لأنه بالإضافة إلى العلاقات السياسية، هناك علاقات مرتبطة بالثقافة والتقاليد. هناك عمليات بحث عن شيء مشترك في هذا الاتجاه. من وجهة النظر هذه، تعد المجموعة نوعا من القاعدة التنظيمية لمثل هذا البحث، نظرا لأن روسيا، بشكل عام، أصبحت معزولة أكثر فأكثر، وتحتاج إلى بعض جهات الاتصال المختلفة تماما".وأضاف مالاشينكو، قائلا: "ما هو العالم الإسلامي؟ هي مجموعة من الدول الإسلامية لها مصالح مختلفة سياسية واقتصادية. العالم الإسلامي مختلف، فلكل دولة إسلامية مصالحها الخاصة، لذلك أود أن أقول إنه في هذه الحالة سيكون من الأصح الحديث عن العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية. وهنا نأتي بنموذج كامل من الجزائر عبر المملكة العربية السعودية إلى إندونيسيا. في الواقع ، علينا العمل مع كل دولة محددة. في بعض النواحي ، لا يعمل في بعض النواحي. لكنني أعتقد أن العلاقات مع الدول الإسلامية ستستمر، ونتمنى أن تكون أكثر إنتاجية وتلبية للمصالح المشتركة".20 مايو "قمة قازان"سيخصص الاجتماع السابع للمجموعة (الثالث عشر في تاريخ وجودها) لموضوع "التجربة الروسية في الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي والوئام بين الأعراق والأديان- ضمان لتعزيز الهوية المدنية المشتركة".ومن المقرر وصول وزراء وسفراء وقناصل من أكثر من 15 دولة ووفود دولية وخبراء أجانب، وكذلك رؤساء ووزراء الأقاليم الروسية ورؤساء السلطات الفيدرالية.ويتوقع مشاركة وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن محمد راشد، وسيصل ممثلو منظمات مختلفة من تركيا والأردن والسودان وفلسطين وإيران والجزائر والهند والعراق وتونس وغامبيا وغيرها.وضع حجر الأساس لمسجد قازانصرح نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان فاسيل شيخرازيف، أنه سيتم وضع الحجر الأول في بناء مسجد في 20 مايو، في حديقة كيرلاي.وأكد شيخرازيف أن المسجد سوف يتسع لعشرة آلاف شخص، وأشار إلى أنه سيتم اختيار اسم المسجد بناء على مقترحات سكان المنطقة.وأعرب مفتي تتارستان كميل ساميغولين عن رأيه أن قازان بحاجة إلى مسجد لما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وقازان هي المدينة التي تحدد نغمة تطور الإسلام في بلدنا، ومعترف بها كعاصمة العالم الشمالي للإسلام.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/موسكو-تستضيف-نشاطا-إسلاميا-هو-الأول-من-نوعه-صور-1054923874.html

https://arabic.sputniknews.com/20210730/تقديم-مشروع-أول-سوق-إسلامي-في-قمة-قازان-2021-1049704596.html

https://arabic.sputniknews.com/20210729/تتارستان-تتنافس-على-سوق-الحلال-العالمي-1049701027.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, قمة قازان