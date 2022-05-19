"القوة الناعمة في الشرق"... تتارستان نافذة روسيا على العالم الإسلامي
08:36 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 19.05.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالقمة الاقتصادية الدولية الـ 12 "روسيا - العالم الإسلامي: مؤتمر قازان 2021" في مدينة قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 28 يوليو 2021
© Sputnik . Maxim Bogodvid/
تعتبر جمهورية تتارستان "نافذة روسيا" على العالم الإسلامي من الناحية الاقتصادية بالدرجة الأولى، ومن الناحية السياسية هناك الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.
بهذه الكلمات وصف رئيس المعهد الإسلامي الروسي، رفيق مخمتشين، دور تتارستان مضيفا أن روسيا بحاجة إلى إيجاد شركاء اقتصاديين لها في العالم الإسلامي.
نهاية عام 2014، شهدت روسيا حالة من النشوة بعد ضم شبه جزيرة القرم، حيث كانت عملية الضم ناجحة، لكن العقوبات الاقتصادية التي بدأت أدت إلى سقوط الروبل. وأدركت موسكو أنه فيما يتعلق بتدهور العلاقات مع الدول الغربية، من الضروري تكثيف العمل في الشرق والبحث عن شركاء جدد.
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ليعهد بوتين بهذه المهمة إلى رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، للعمل مع العالم الإسلامي، الذي وصف هذا التعيين بأنه لمصلحة روسيا بأكملها.
تعتبر منصة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي" من أدوات التواصل مع العالم الإسلامي وتم إنشاؤها من قبل أول رئيس لتتارستان، مينتيمر شايمييف، جنبا إلى جنب مع يفغيني بريماكوف (وزير خارجية حكومة الرئيس بوريس يلتسين) عام 2006. في ذلك الوقت، انضمت روسيا إلى نظير "الأمم المتحدة الإسلامية" - منظمة التعاون الإسلامي وقررت المشاركة بنشاط أكبر في الساحة السياسية في الشرق الأوسط.
اجتمعت المجموعة سنويا في مدن مختلفة من روسيا والشرق كـاسطنبول ، والكويت ، وجدة، وأصبحت منبرا اجتمع فيه وزراء الخارجية السابقون والسياسيون وحتى أقارب الملوك وناقشوا الوضع في العالم. وقدمت بعض الدول نماذجها عن الإسلام، والتي عرضت إلقاء نظرة فاحصة على روسيا.
لكن كل هذا انتهى في عام 2009، عندما بدأت سلسلة من الثورات في دول العالم الإسلامي "الربيع العربي". توقف عمل مجموعة روسيا والعالم الإسلامي، لتعود إلى الحياة في عام 2014 ، تحت قيادة رئيس تتارستان رستم مينيخانوف.
لماذا تتارستان ؟
اختير مينيخانوف لمهمة التواصل مع العالم الإسلامي كونه يرأس إحدى المناطق الإسلامية في روسيا –جمهورية تتارستان، التي لعبت دورا في بلد متعدد الجنسيات والأديان.
وقال مينيخانوف: "إذا ذهبت إلى إسرائيل، فلست بحاجة إلى إرسال تتار هناك، فأنت بحاجة إلى إرسال يهودي هناك. وإذا كنا نذهب إلى الدول العربية، فإن المسلمين من القوقاز، ومن تتارستان، ومن باشكورتوستان سوف يتعاملون مع هذه المهمة بشكل أفضل. وهذه هي الميزة التنافسية لبلدنا. نحن نشيطون ونحصل على الدعم الكامل من قيادة بلادنا".
30 يوليو 2021, 09:30 GMT
كان التتار مبعوثين لروسيا إلى الشرق الإسلامي منذ قرون بدءًا من المترجمين الفوريين لعصر موسكوفي، وانتهاء بوالد "الاشتراكية الإسلامية" سلطان غالييف و"كراسني باشا" كريم خاكيموف ، أول سفير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في المملكة العربية السعودية.
قال المستشرق أليكسي مالاشينكو، إن "تتارستان دليل على أن روسيا بلد متعدد الثقافات وتحظى ضمنه باحترام كبير ومكانة خاصة، وهي ليست فقط بمثابة جسر بين روسيا والعالم الإسلامي، فهي جزء مسلم من روسيا".
مجموعة "روسيا والعالم الإسلامي"
عندما تم إنشاء المجموعة، كان عدد من الخبراء يأمل في أن تتاح لها الفرصة للتأثير على قرارات سياسية معينة في البلاد. لكن في النهاية أصبحت مجتمعا للخبراء لتصبح مثل "فالداي إسلامي".
قال رفيق مخمتشين، عميد الجامعة الإسلامية الروسية "هذا مجتمع خبراء يضم أكثر من 40 عضوا. هؤلاء هم في الأساس شخصيات سياسية ودينية من جميع البلدان الإسلامية تقريبا. تجمع المجموعة الأشخاص المؤثرين الذين يدركون ما يحدث في العالم. وهم من الدبلوماسيين المتقاعدين وممثلي النخبة المثقفة في البلدان الإسلامية بالإضافة لشخصيات دينية روسية".
يتبع للمجموعة منصة "قمة قازان" حيث يشارك بها ممثلون عن قطاع الأعمال الإسلامي لتكمل المنصة عمل المجموعة.
أكد دكتور العلوم السياسية الروسي، أليكسي مالاشينكو، على ضرورة وجود مثل هذه المجموعة، قائلا "يجب أن تكون هناك مثل هذه المجموعة، لأنه بالإضافة إلى العلاقات السياسية، هناك علاقات مرتبطة بالثقافة والتقاليد. هناك عمليات بحث عن شيء مشترك في هذا الاتجاه. من وجهة النظر هذه، تعد المجموعة نوعا من القاعدة التنظيمية لمثل هذا البحث، نظرا لأن روسيا، بشكل عام، أصبحت معزولة أكثر فأكثر، وتحتاج إلى بعض جهات الاتصال المختلفة تماما".
29 يوليو 2021, 19:58 GMT
وأضاف مالاشينكو، قائلا: "ما هو العالم الإسلامي؟ هي مجموعة من الدول الإسلامية لها مصالح مختلفة سياسية واقتصادية. العالم الإسلامي مختلف، فلكل دولة إسلامية مصالحها الخاصة، لذلك أود أن أقول إنه في هذه الحالة سيكون من الأصح الحديث عن العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية. وهنا نأتي بنموذج كامل من الجزائر عبر المملكة العربية السعودية إلى إندونيسيا. في الواقع ، علينا العمل مع كل دولة محددة. في بعض النواحي ، لا يعمل في بعض النواحي. لكنني أعتقد أن العلاقات مع الدول الإسلامية ستستمر، ونتمنى أن تكون أكثر إنتاجية وتلبية للمصالح المشتركة".
20 مايو "قمة قازان"
سيخصص الاجتماع السابع للمجموعة (الثالث عشر في تاريخ وجودها) لموضوع "التجربة الروسية في الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي والوئام بين الأعراق والأديان- ضمان لتعزيز الهوية المدنية المشتركة".
وستكون هذه القمة على خلفية احتفال البلاد بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من قبل فولغا بلغاريا.
ومن المقرر وصول وزراء وسفراء وقناصل من أكثر من 15 دولة ووفود دولية وخبراء أجانب، وكذلك رؤساء ووزراء الأقاليم الروسية ورؤساء السلطات الفيدرالية.
ويتوقع مشاركة وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن محمد راشد، وسيصل ممثلو منظمات مختلفة من تركيا والأردن والسودان وفلسطين وإيران والجزائر والهند والعراق وتونس وغامبيا وغيرها.
وضع حجر الأساس لمسجد قازان
صرح نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان فاسيل شيخرازيف، أنه سيتم وضع الحجر الأول في بناء مسجد في 20 مايو، في حديقة كيرلاي.
وأكد شيخرازيف أن المسجد سوف يتسع لعشرة آلاف شخص، وأشار إلى أنه سيتم اختيار اسم المسجد بناء على مقترحات سكان المنطقة.
وأعرب مفتي تتارستان كميل ساميغولين عن رأيه أن قازان بحاجة إلى مسجد لما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وقازان هي المدينة التي تحدد نغمة تطور الإسلام في بلدنا، ومعترف بها كعاصمة العالم الشمالي للإسلام.