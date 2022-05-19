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https://arabic.sputniknews.com/20220519/الكشف-عن-تأييد-البرلمان-الروسي-للانسحاب-من-منظمات-تعمل-على-تنفيذ-سياسات-الغرب-1062420180.html
الكشف عن تأييد البرلمان الروسي للانسحاب من منظمات تعمل على تنفيذ سياسات الغرب
الكشف عن تأييد البرلمان الروسي للانسحاب من منظمات تعمل على تنفيذ سياسات الغرب
أعلن برلماني روسي تأييد كثير من زملائه لانسحاب روسيا الممكن من منظمات دولية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:31+0000
2022-05-19T09:31+0000
روسيا
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وعبّر عضو مجلس الفيدرالية أندريه كليشاس عن اعتقاده بأن البرلمان سيؤيد انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية والكثير غيرها من المنظمات الدولية إذا قررت الحكومة ذلك. وكتب كليشاس على صفحته في تلغرام:
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روسيا

الكشف عن تأييد البرلمان الروسي للانسحاب من منظمات تعمل على تنفيذ سياسات الغرب

09:31 GMT 19.05.2022
© Совет Федерации РФ / الذهاب إلى بنك الصورأندريه كليشاس، سيناتور روسي
أندريه كليشاس، سيناتور روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Совет Федерации РФ
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أعلن برلماني روسي تأييد كثير من زملائه لانسحاب روسيا الممكن من منظمات دولية.
وعبّر عضو مجلس الفيدرالية أندريه كليشاس عن اعتقاده بأن البرلمان سيؤيد انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية والكثير غيرها من المنظمات الدولية إذا قررت الحكومة ذلك. وكتب كليشاس على صفحته في تلغرام:

لا بد من الإقرار بأن المنظمات الدولية الكثيرة لا تسهم في جهود حل مشاكل تواجه البشرية جمعاء، بل تشيع الفوضى في مجال عملها كما هو حال منظمة الصحة العالمية في زمن جائحة كورونا أو تجعل من نفسها أداة لتنفيذ سياسات الغرب الاستعمارية. وإذا كانت الحكومة مستعدة لإعادة النظر في علاقاتنا مع هذه المنظمات فسوف يلقى هذا تأييد البرلمانيين الكثيرين.

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