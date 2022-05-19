https://arabic.sputniknews.com/20220519/المقداد-أولويات-السياسة-السورية-ثابتة--1062411722.html
المقداد: أولويات السياسة السورية ثابتة
المقداد: أولويات السياسة السورية ثابتة
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن أولويات السياسة السورية ثابتة لجهة رفض التدخل بشؤونها الداخلية ودعم القضية الفلسطينية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T06:34+0000
2022-05-19T06:34+0000
2022-05-19T06:34+0000
أخبار سوريا اليوم
فيصل المقداد
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وأشار إلى أنه عندما فشل أعداء سوريا في النيل منها وحرفها عن مواقفها المبدئية لجؤوا إلى الحرب الإرهابية عليها.وقال المقداد في مقابلة مع قناة "السورية": "دعم القضية الفلسطينية موقف ثابت لسوريا والعمل على تحرير الجولان السوري المحتل في مقدمة أولويات سياسة البلاد".وأضاف المقداد أن المخطط الغربي كان يستهدف تفتيت سوريا وإنهاء دورها، إلا أن صمود سوريا أفشل هذا المخطط".وأشار المقداد إلى أن "الوجود الأمريكي غير الشرعي في الجزيرة السورية إلى زوال والمناطق المحتلة ستعود لسلطة الدولة السورية، وعلى ميليشيا "قسد" الانفصالية الإدراك أن المحتل الأمريكي سيرحل عن أرضنا وسيتخلى عنهم".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, فيصل المقداد
المقداد: أولويات السياسة السورية ثابتة
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن أولويات السياسة السورية ثابتة لجهة رفض التدخل بشؤونها الداخلية ودعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه عندما فشل أعداء سوريا في النيل منها وحرفها عن مواقفها المبدئية لجؤوا إلى الحرب الإرهابية عليها.
وقال المقداد في مقابلة مع قناة "السورية": "دعم القضية الفلسطينية موقف ثابت لسوريا
والعمل على تحرير الجولان السوري المحتل في مقدمة أولويات سياسة البلاد".
وأضاف المقداد أن المخطط الغربي كان يستهدف تفتيت سوريا وإنهاء دورها، إلا أن صمود سوريا أفشل هذا المخطط".
وأشار المقداد إلى أن "الوجود الأمريكي غير الشرعي في الجزيرة السورية إلى زوال والمناطق المحتلة ستعود لسلطة الدولة السورية، وعلى ميليشيا "قسد" الانفصالية الإدراك أن المحتل الأمريكي سيرحل عن أرضنا وسيتخلى عنهم".