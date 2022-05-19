https://arabic.sputniknews.com/20220519/اليونان-تأمل-في-استكمال-سريع-لعملية-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1062419225.html
اليونان تأمل في استكمال سريع لعملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
اليونان تأمل في استكمال سريع لعملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن اليونان تأمل في استكمال عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو على وجه السرعة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:20+0000
2022-05-19T09:20+0000
2022-05-19T09:20+0000
اليونان
العالم
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وقالت الوزارة في بيان: "ترحب اليونان بالقرار التاريخي لفنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. وسيؤدي ضم شريكين أوروبيين آخرين لهما تقاليد ديمقراطية عميقة الجذور واحترام القانون الدولي إلى أسرة الناتو إلى زيادة تعزيز الأمن الجماعي لأوروبا ووحدتنا وتوطيدها من القيم المشتركة".وأضافت وزارة الخارجية اليونانية: "نتطلع إلى استكمال سريع لعملية الانضمام ونتطلع إلى العمل مع كلا البلدين كحليفين جديدين في الناتو".سلمت فنلندا والسويد، يوم أمس الأربعاء، إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ طلبات الانضمام إلى الحلف.لا تؤيد تركيا دخول فنلندا والسويد إلى الناتو. لا يمكن قبول هذه الدول في التحالف دون موافقة جميع الأعضاء بالإجماع.
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اليونان, العالم
اليونان تأمل في استكمال سريع لعملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن اليونان تأمل في استكمال عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو على وجه السرعة.
وقالت الوزارة في بيان: "ترحب اليونان بالقرار التاريخي لفنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. وسيؤدي ضم شريكين أوروبيين آخرين لهما تقاليد ديمقراطية عميقة الجذور واحترام القانون الدولي إلى أسرة الناتو إلى زيادة تعزيز الأمن الجماعي لأوروبا ووحدتنا وتوطيدها من القيم المشتركة".
وأضافت وزارة الخارجية اليونانية: "نتطلع إلى استكمال سريع لعملية الانضمام ونتطلع إلى العمل مع كلا البلدين كحليفين جديدين في الناتو".
سلمت فنلندا والسويد، يوم أمس الأربعاء، إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ طلبات الانضمام إلى الحلف.
لا تؤيد تركيا دخول فنلندا والسويد إلى الناتو. لا يمكن قبول هذه الدول في التحالف دون موافقة جميع الأعضاء بالإجماع.