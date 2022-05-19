عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/باكستان-تحظر-استيراد-عشرات-السلع-الكمالية-لتعزيز-الاقتصاد-1062446051.html
باكستان تحظر استيراد عشرات السلع الكمالية لتعزيز الاقتصاد
باكستان تحظر استيراد عشرات السلع الكمالية لتعزيز الاقتصاد
أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، حظر استيراد أكثر من 30 سلعة كمالية، من بينها السيارات ومربى الفواكه في خطوة تقشفية تهدف لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:26+0000
2022-05-19T16:26+0000
أخبار باكستان
فرض حظر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102165_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_5632d6b2a95fb66e1d426d7f71016e4a.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء شهباز شريف، أن "قرار منع استيراد السلع الكمالية سوف يوفر للبلاد النقد الأجنبي الثمين".وقالت وزيرة الإعلام ماريوم أورنجزيب في مؤتمر صحفي: "سنكون قادرين على توفير ستة مليارات دولار من خلال فرض حظر على استيراد السلع الكمالية".واعتبرت أن "القرار سيعطي دفعة للاقتصاد المحلي والصناعة"، مضيفة أن الحظر سيكون ساري المفعول على الفور.كانت هذه الخطوة محاولة لاستهداف النخبة في البلاد، بالسلع المحظورة بما في ذلك الهواتف المحمولة والسيارات التي تشكل الحصة الأكبر من فواتير الاستيراد في القائمة، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والمربيات.وتعرضت باكستان التي تعاني من ضائقة مالية إلى عاصفة من الديون المتصاعدة واحتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة والتضخم المتسارع.سجلت العملة الوطنية أدنى مستوى تاريخي لها، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر 200 روبية دولارا واحدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/طالبان-باكستان-تمدد-وقف-إطلاق-النار-لإجراء-المزيد-من-المفاوضات-مع-الحكومة-1062398429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102165_33:0:1158:844_1920x0_80_0_0_62407897055e5c8d0893a06b23608314.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار باكستان, فرض حظر

باكستان تحظر استيراد عشرات السلع الكمالية لتعزيز الاقتصاد

16:26 GMT 19.05.2022
© REUTERS / Press Information Department رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف يتحدث بعد فوزه في تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان، 11 أبريل 2022.
رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب شهباز شريف يتحدث بعد فوزه في تصويت برلماني لانتخاب رئيس وزراء جديد، في الجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان، 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© REUTERS / Press Information Department
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، حظر استيراد أكثر من 30 سلعة كمالية، من بينها السيارات ومربى الفواكه في خطوة تقشفية تهدف لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء شهباز شريف، أن "قرار منع استيراد السلع الكمالية سوف يوفر للبلاد النقد الأجنبي الثمين".
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
طالبان باكستان تمدد وقف إطلاق النار لإجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة
أمس, 15:49 GMT
وقالت وزيرة الإعلام ماريوم أورنجزيب في مؤتمر صحفي: "سنكون قادرين على توفير ستة مليارات دولار من خلال فرض حظر على استيراد السلع الكمالية".
واعتبرت أن "القرار سيعطي دفعة للاقتصاد المحلي والصناعة"، مضيفة أن الحظر سيكون ساري المفعول على الفور.
كانت هذه الخطوة محاولة لاستهداف النخبة في البلاد، بالسلع المحظورة بما في ذلك الهواتف المحمولة والسيارات التي تشكل الحصة الأكبر من فواتير الاستيراد في القائمة، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والمربيات.
وتعرضت باكستان التي تعاني من ضائقة مالية إلى عاصفة من الديون المتصاعدة واحتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة والتضخم المتسارع.
سجلت العملة الوطنية أدنى مستوى تاريخي لها، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر 200 روبية دولارا واحدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала