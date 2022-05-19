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https://arabic.sputniknews.com/20220519/بايدن-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بمدفعية-ورادارات-بقيمة-100-مليون-دولار-1062452444.html
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بمدفعية ورادارات بقيمة 100 مليون دولار
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بمدفعية ورادارات بقيمة 100 مليون دولار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه سمح بمبلغ 100 مليون دولار أخرى كمساعدة أمنية لأوكرانيا، بعد إقرار الكونغرس لمشروع قانون المساعدات الأوكرانية... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T20:28+0000
2022-05-19T20:28+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان: "اليوم، أعلن عن حزمة أخرى من المساعدة الأمنية التي ستوفر مدفعية إضافية ورادارات ومعدات أخرى لأوكرانيا، والتي يستخدمونها بالفعل بشكل فعال في ساحة المعركة".أجاز وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنحة العاشرة للأسلحة والمعدات الإضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، مضيفا أن هذه العملية ترفع إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لكييف إلى 3.9 مليار دولار منذ 24 فبراير/ شباط.منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في المساعدة العسكرية لكييف من بين 14 دولة أخرى كانت تزود الأسلحة والمعدات.من بين مجموعة واسعة من المعدات العسكرية التي تم تسليمها، حصلت كييف على أكثر من 1400 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات، و 5500 صاروخ جافلين مضاد للدروع، و700 صاروخ من طراز "سويتش بليد"، و90 صاروخ "إم 777" 155 ملم هاوتزر.في وقت سابق اليوم، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وأرسل التشريع إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن.في الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام".وأضافت زاخاروفا أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص"، معتبرة أن هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا سلميا وليس تبادلا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-تزويد-أوكرانيا-بـ40-مليار-دولار-من-المساعدات-1062450235.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بمدفعية ورادارات بقيمة 100 مليون دولار

20:28 GMT 19.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
معدات عسكرية من وحدة مدفعية كانت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه سمح بمبلغ 100 مليون دولار أخرى كمساعدة أمنية لأوكرانيا، بعد إقرار الكونغرس لمشروع قانون المساعدات الأوكرانية بقيمة 40 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان: "اليوم، أعلن عن حزمة أخرى من المساعدة الأمنية التي ستوفر مدفعية إضافية ورادارات ومعدات أخرى لأوكرانيا، والتي يستخدمونها بالفعل بشكل فعال في ساحة المعركة".
أجاز وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنحة العاشرة للأسلحة والمعدات الإضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، مضيفا أن هذه العملية ترفع إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لكييف إلى 3.9 مليار دولار منذ 24 فبراير/ شباط.
منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في المساعدة العسكرية لكييف من بين 14 دولة أخرى كانت تزود الأسلحة والمعدات.
جنديان من القوات العسكرية الأوكرانية بعد إلقائهما السلاح في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تزويد أوكرانيا بـ40 مليار دولار كمساعدات
19:10 GMT
من بين مجموعة واسعة من المعدات العسكرية التي تم تسليمها، حصلت كييف على أكثر من 1400 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات، و 5500 صاروخ جافلين مضاد للدروع، و700 صاروخ من طراز "سويتش بليد"، و90 صاروخ "إم 777" 155 ملم هاوتزر.
في وقت سابق اليوم، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وأرسل التشريع إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن.
في الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام".
وأضافت زاخاروفا أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص"، معتبرة أن هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا سلميا وليس تبادلا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء.
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