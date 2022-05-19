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بـ "نظام دفاعي ثلاثي المحاور"... سيئول تعلن خطتها لمواجهة كوريا الشمالية
بـ "نظام دفاعي ثلاثي المحاور"... سيئول تعلن خطتها لمواجهة كوريا الشمالية
تخطط كوريا الجنوبية لإعادة تسمية نظامها الدفاعي ثلاثي المحاور على أن يتم الإعلان عن تفاصيله في تقرير الدفاع الرسمي "الكتاب الأبيض". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:22+0000
2022-05-19T09:34+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وقال مسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الحكومة الجديدة ستقوم بإعادة تسمية النظام الدفاعي والإعلان عن تفاصيله، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.تشكيل النظام الدفاعي ثلاثي المحاور لكوريا الجنوبية:يذكر أن تسمية نظام الدفاع ثلاثي المحاور كان يتم استخدامه في عهد حكومتي لي ميونغ باك، وبارك كون هيه، المحافظتين، لكن حكومة مون جيه إن السابقة، ألغت هذه التسمية لاعتبارات العلاقات بين البلدين.وكانت هذه التسمية تستخدم في الحكومتين المحافظتين السابقتين لـ لي ميونغ-باك، وبارك كون-هيه، غير أن الحكومة الليبرالية السابقة لـ مون جيه-إن ألغت فعليا هذه التسمية.يذكر أن حكومة مون جيه - إن "كانت تطلق على تلك الأنظمة الدفاعية في التقارير الرسمية للدفاع اسم "الكتب البيضاء".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/مخابرات-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تدرس-إجراء-تجربة-نووية-جديدة-تزامنا-مع-زيارة-بايدن-للبلاد-1062415690.html
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العالم, كوريا الجنوبية

بـ "نظام دفاعي ثلاثي المحاور"... سيئول تعلن خطتها لمواجهة كوريا الشمالية

09:22 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 09:34 GMT 19.05.2022)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryتدريبات عسكرية في كوريا الجنوبية
تدريبات عسكرية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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تخطط كوريا الجنوبية لإعادة تسمية نظامها الدفاعي ثلاثي المحاور على أن يتم الإعلان عن تفاصيله في تقرير الدفاع الرسمي "الكتاب الأبيض".
وقال مسؤول في وزارة دفاع كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الحكومة الجديدة ستقوم بإعادة تسمية النظام الدفاعي والإعلان عن تفاصيله، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

تشكيل النظام الدفاعي ثلاثي المحاور لكوريا الجنوبية:

العقاب الشامل والانتقام الكوري: يستهدف هذا المحور شل قيادة كوريا الشمالية في وقت الحرب.
يذكر أن تسمية نظام الدفاع ثلاثي المحاور كان يتم استخدامه في عهد حكومتي لي ميونغ باك، وبارك كون هيه، المحافظتين، لكن حكومة مون جيه إن السابقة، ألغت هذه التسمية لاعتبارات العلاقات بين البلدين.
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وكانت هذه التسمية تستخدم في الحكومتين المحافظتين السابقتين لـ لي ميونغ-باك، وبارك كون-هيه، غير أن الحكومة الليبرالية السابقة لـ مون جيه-إن ألغت فعليا هذه التسمية.
يذكر أن حكومة مون جيه - إن "كانت تطلق على تلك الأنظمة الدفاعية في التقارير الرسمية للدفاع اسم "الكتب البيضاء".
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