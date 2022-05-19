https://arabic.sputniknews.com/20220519/بلينكن-أوكرانيا-فيها-20-مليون-طن-من-الحبوب-المخزنة-بلا-فائدة-1062452261.html
بلينكن: أوكرانيا فيها 20 مليون طن من الحبوب المخزنة بلا فائدة
بلينكن: أوكرانيا فيها 20 مليون طن من الحبوب المخزنة بلا فائدة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا فيها 20 مليون طن من الحبوب المخزنة بلا فائدة، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T20:18+0000
2022-05-19T20:18+0000
2022-05-19T20:18+0000
أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ألقاها بلينكن في جلسة لمجلس الأمن حول الصراعات والأمن الغذائي حول العالم، اليوم الخميس.وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "20 مليون طن من الحبوب مخزن في أوكرانيا بلا طائل بسبب الحرب الروسية".وأكد بلينكن أن إمداد الغذاء للملايين في أوكرانيا وجميع أنحاء العالم أصبح "رهنًا للجيش الروسي"، على حد تعبيره.وأضاف بلينكن: "استخدام الغذاء كسلاح قرار اتخذته روسيا... وروسيا تسيطر على مساحة واسعة من البحر الأسود مما يؤثر على إمدادات الغذاء العالمية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق اليوم الخميس، أن روسيا لن تقوم بتصدير القمح والمواد الغذائية على حساب السوق الروسية، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي فرض عقوبات على موسكو ثم مطالبتها بتوريد القمح والمواد الغذائية.وأكد أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها كاملة، لكنها في الوقت نفسه تتوقع تعاونا من الشركاء التجاريين، بما في ذلك في المحافل الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/مصدر-أوكرانيا-تصدر-القمح-إلى-أوروبا-رغم-خطر-نقص-الحبوب-لديها-1062373460.html
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أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي
بلينكن: أوكرانيا فيها 20 مليون طن من الحبوب المخزنة بلا فائدة
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا فيها 20 مليون طن من الحبوب المخزنة بلا فائدة، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ألقاها بلينكن في جلسة لمجلس الأمن حول الصراعات والأمن الغذائي حول العالم، اليوم الخميس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي
إن "20 مليون طن من الحبوب مخزن في أوكرانيا بلا طائل بسبب الحرب الروسية".
وأكد بلينكن أن إمداد الغذاء للملايين في أوكرانيا وجميع أنحاء العالم أصبح "رهنًا للجيش الروسي"، على حد تعبيره.
وأضاف بلينكن: "استخدام الغذاء كسلاح قرار اتخذته روسيا... وروسيا تسيطر على مساحة واسعة من البحر الأسود مما يؤثر على إمدادات الغذاء العالمية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ مبينا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق اليوم الخميس، أن روسيا لن تقوم بتصدير القمح والمواد الغذائية على حساب السوق الروسية، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي فرض عقوبات على موسكو ثم مطالبتها بتوريد القمح والمواد الغذائية.
وأكد أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها كاملة، لكنها في الوقت نفسه تتوقع تعاونا من الشركاء التجاريين، بما في ذلك في المحافل الدولية.