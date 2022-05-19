عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوتين-المقاتلون-المسلمون-أظهروا-صمودهم-وشجاعتهم-خلال-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1062415077.html
بوتين: المقاتلون المسلمون أظهروا صمودهم وشجاعتهم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
بوتين: المقاتلون المسلمون أظهروا صمودهم وشجاعتهم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صمود وشجاعة وتفاني العسكريين الروس المسلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:10+0000
2022-05-19T08:10+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062012670_0:72:2107:1257_1920x0_80_0_0_7f8e684c9e57461bb0f908ab75e730dd.jpg
أشار رئيس الدولة، على وجه الخصوص، إلى أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافهم أثناء ترحيبه بالمشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في نهر الفولغا البلغاري.وشدد بوتين، على أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أظهر المقاتلون المسلمون صمودهم وشجاعتهم"، بحسب الموقع الرسمي للكرملين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062012670_167:0:1938:1328_1920x0_80_0_0_ffca9b9c0d8b8645ff2c05b8677d6656.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين: المقاتلون المسلمون أظهروا صمودهم وشجاعتهم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

08:10 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صمود وشجاعة وتفاني العسكريين الروس المسلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أشار رئيس الدولة، على وجه الخصوص، إلى أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافهم أثناء ترحيبه بالمشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في نهر الفولغا البلغاري.
وشدد بوتين، على أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أظهر المقاتلون المسلمون صمودهم وشجاعتهم"، بحسب الموقع الرسمي للكرملين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала