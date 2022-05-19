https://arabic.sputniknews.com/20220519/بوتين-المقاتلون-المسلمون-أظهروا-صمودهم-وشجاعتهم-خلال-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1062415077.html
بوتين: المقاتلون المسلمون أظهروا صمودهم وشجاعتهم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
بوتين: المقاتلون المسلمون أظهروا صمودهم وشجاعتهم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صمود وشجاعة وتفاني العسكريين الروس المسلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:10+0000
2022-05-19T08:10+0000
2022-05-19T08:10+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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أشار رئيس الدولة، على وجه الخصوص، إلى أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافهم أثناء ترحيبه بالمشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في نهر الفولغا البلغاري.وشدد بوتين، على أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أظهر المقاتلون المسلمون صمودهم وشجاعتهم"، بحسب الموقع الرسمي للكرملين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: المقاتلون المسلمون أظهروا صمودهم وشجاعتهم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صمود وشجاعة وتفاني العسكريين الروس المسلمين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أشار رئيس الدولة، على وجه الخصوص، إلى أن الجيل الحالي من المسلمين في روسيا يحترم تقاليد وعادات أسلافهم أثناء ترحيبه بالمشاركين في الاحتفالات التي أقيمت في تتارستان بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في نهر الفولغا البلغاري.
وشدد بوتين، على أنه "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أظهر المقاتلون المسلمون صمودهم وشجاعتهم
"، بحسب الموقع الرسمي للكرملين.