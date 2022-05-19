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https://arabic.sputniknews.com/20220519/بيان-بريطانيا-تجمد-أصول-شركة-أيرفلوت-الروسية-1062420589.html
بيان: بريطانيا تجمد أصول شركة "أيرفلوت" الروسية
بيان: بريطانيا تجمد أصول شركة "أيرفلوت" الروسية
فرضت بريطانيا عقوبات على شركتي "إيرفلوت" و"أورال" الروسيتين، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:40+0000
2022-05-19T09:40+0000
روسيا
اقتصاد
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وبحسب الوثيقة التي نشرتها الخارجية البريطانية، فقد شملت العقوبات تجميد الأصول.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيرباص" الفرنسية عن وقف جميع خدماتها الفنية والعمل في منشآتها الموجودة على الأراضي الروسية.وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تحلل تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران.
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روسيا, اقتصاد

بيان: بريطانيا تجمد أصول شركة "أيرفلوت" الروسية

09:40 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavkoأيرفلوت
أيرفلوت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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فرضت بريطانيا عقوبات على شركتي "إيرفلوت" و"أورال" الروسيتين، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها الخارجية البريطانية، فقد شملت العقوبات تجميد الأصول.

ويعود سبب فرض العقوبات بحسب وزارة الخارجية البريطانية، إلى أن أكبر شركات الطيران الروسية هذه "تستفيد وتدعم حكومة" روسيا من خلال القيام بأعمال تجارية في قطاع مهم استراتيجيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيرباص" الفرنسية عن وقف جميع خدماتها الفنية والعمل في منشآتها الموجودة على الأراضي الروسية.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تحلل تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران.
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