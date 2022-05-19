https://arabic.sputniknews.com/20220519/بيسكوف-أوروبا-ستحتاج-إلى-التيار-الشمالي-2-في-المستقبل-بغض-النظر-عما-تقوله-الآن--1062426098.html
بيسكوف: أوروبا ستحتاج إلى "التيار الشمالي-2" في المستقبل بغض النظر عما تقوله الآن
بيسكوف: أوروبا ستحتاج إلى "التيار الشمالي-2" في المستقبل بغض النظر عما تقوله الآن
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الظروف الحالية لا توجد أي آمال بإطلاق مشروع "التيار الشمالي 2". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T11:09+0000
2022-05-19T11:09+0000
2022-05-19T11:09+0000
دميتري بيسكوف
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إطلاق "التيار الشمالي - 2": "في ظل الظروف الحالية، بالطبع سيكون من التهور والعبث أن نعلق أي آمال على هذا، نظرا إلى الموقف قصير النظر لشركائنا في هذا المشروع، أولا وقبل كل شيء، موقف ألمانيا".هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قد صرحت في وقت سابق إن مشروع التيار الشمالي 2 "ميت بحكم الواقع" بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشارت المتحدثة إلى استقرار إمدادات الغاز إلى ألمانيا، مضيفة أن منشآت تخزين الغاز تمتلئ باستمرار، ويبلغ معدل الملء حاليا 38.6%.
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سبوتنيك عربي
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دميتري بيسكوف, اقتصاد
بيسكوف: أوروبا ستحتاج إلى "التيار الشمالي-2" في المستقبل بغض النظر عما تقوله الآن
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الظروف الحالية لا توجد أي آمال بإطلاق مشروع "التيار الشمالي 2".
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إطلاق "التيار الشمالي - 2": "في ظل الظروف الحالية، بالطبع سيكون من التهور والعبث أن نعلق أي آمال على هذا، نظرا إلى الموقف قصير النظر لشركائنا في هذا المشروع، أولا وقبل كل شيء، موقف ألمانيا".
وأضاف قائلا "إن البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة، وتقع في قاع البحر لبعض الوقت في حالة صالحة للعمل. وسيكون هذا هو المشروع الذي ستحتاجه أوروبا، مهما قالت. وبعد ذلك سنرى. الآن لا يوجد أمل".
هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قد صرحت في وقت سابق
إن مشروع التيار الشمالي 2 "ميت بحكم الواقع" بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأشارت المتحدثة إلى استقرار إمدادات الغاز إلى ألمانيا، مضيفة أن منشآت تخزين الغاز تمتلئ باستمرار، ويبلغ معدل الملء حاليا 38.6%.