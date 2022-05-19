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https://arabic.sputniknews.com/20220519/بيسكوف-حول-مستقبل-الأراضي-المحررة-في-أوكرانيا-لا-يمكن-فعل-أي-شيء-دون-التعبير-عن-إرادة-سكانها-1062425272.html
بيسكوف حول مستقبل الأراضي المحررة في أوكرانيا: لا يمكن فعل أي شيء دون الأخذ بالاعتبار إرادة سكانها
بيسكوف حول مستقبل الأراضي المحررة في أوكرانيا: لا يمكن فعل أي شيء دون الأخذ بالاعتبار إرادة سكانها
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول مستقبل الأراضي المحررة في أوكرانيا إنه لا يمكن فعل أي شيء دون الأخذ بالاعتبار إرادة سكانها. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:51+0000
2022-05-19T11:09+0000
العالم
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قررت احتلال جزء من أراضي أوكرانيا خلافًا لوعود الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال في بداية العملية الخاصة إنه لن يكون هناك احتلال للأراضي الأوكرانية: "جميع الإجراءات لها خلفيتها، ولا يمكن أن يكون هناك أي فعل إلا تعبيرًا عن إرادة سكان هذه المناطق. ولا يمكن فعل أي شيء دون الأخذ بالاعتبار إرادة سكان هذه المناطق، دون أن يقرروا كيفية المضي قدمًا ومع من يريدون العيش".وفي السياق، أضاف بيسكوف: "نرحب بمشاركة كل من يستطيع الإسهام في التسوية، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة. بينما نحن للأسف لا نعرف تفاصيل هذه الخطة، لا أعرف ما إذا كان قد تم إحضارها بطريقة ما عبر القنوات الدبلوماسية، فقد علمنا بذلك من وسائل الإعلام. في الوقت الحالي، لا يمكنني إعطاء تعليق أكثر تحديدًا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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بيسكوف حول مستقبل الأراضي المحررة في أوكرانيا: لا يمكن فعل أي شيء دون الأخذ بالاعتبار إرادة سكانها

10:51 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 19.05.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حول مستقبل الأراضي المحررة في أوكرانيا إنه لا يمكن فعل أي شيء دون الأخذ بالاعتبار إرادة سكانها.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قررت احتلال جزء من أراضي أوكرانيا خلافًا لوعود الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال في بداية العملية الخاصة إنه لن يكون هناك احتلال للأراضي الأوكرانية: "جميع الإجراءات لها خلفيتها، ولا يمكن أن يكون هناك أي فعل إلا تعبيرًا عن إرادة سكان هذه المناطق. ولا يمكن فعل أي شيء دون الأخذ بالاعتبار إرادة سكان هذه المناطق، دون أن يقرروا كيفية المضي قدمًا ومع من يريدون العيش".
وفي السياق، أضاف بيسكوف: "نرحب بمشاركة كل من يستطيع الإسهام في التسوية، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة. بينما نحن للأسف لا نعرف تفاصيل هذه الخطة، لا أعرف ما إذا كان قد تم إحضارها بطريقة ما عبر القنوات الدبلوماسية، فقد علمنا بذلك من وسائل الإعلام. في الوقت الحالي، لا يمكنني إعطاء تعليق أكثر تحديدًا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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