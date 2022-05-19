https://arabic.sputniknews.com/20220519/تايمز-فرنسا-تتهم-الناتو-باستفزاز-بوتين-في-أوكرانيا-1062429987.html
تايمز: فرنسا تتهم الناتو باستفزاز بوتين في أوكرانيا
تايمز: فرنسا تتهم الناتو باستفزاز بوتين في أوكرانيا
ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن موقف الفرنسيين من الأزمة الأوكرانية يختلف اختلافًا كبيرًا عن بلدان شمال وشرق أوروبا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:42+0000
2022-05-19T12:42+0000
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فوفقًا للصحيفة، يعتقد الفرنسيون في الواقع، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كانت نتيجة استفزازات الناتو.واستشهدت الصحيفة بتصريح لوزير الخارجية الفرنسي السابق هوبرت فيدرين، الذي يعتبر الحلفاء الغربيين "المتغطرسين والمتعجرفين" مسؤولين عما يحدث في أوكرانيا اليوم.وبحسب رئيسة الأكاديمية الفرنسية، هيلين كارير دي إنكوس، تطور الوضع الحالي نتيجة "الإذلال الذي تعرض له الروس، لأنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لم يساعد أحد البلاد في التغلب على مشاكلها الخطيرة".وبحسب كاتب المقال، يعتقد الكثيرون من الفرنسيين أن الولايات المتحدة، بمساعدة المملكة المتحدة، تدفع بأوروبا إلى مواجهة خطيرة مع روسيا. كما هناك رأي عام في فرنسا مفاده أنه يجب أن يُعرض على بوتين "طريقة جيدة للخروج من الوضع الحالي، بما في ذلك تنازلات من طرف كييف".يذكر أنه في وقت سابق ورد أن فرنسا حثت على "إغلاق الأبواب أمام توسع الناتو".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
تايمز: فرنسا تتهم الناتو باستفزاز بوتين في أوكرانيا
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ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن موقف الفرنسيين من الأزمة الأوكرانية يختلف اختلافًا كبيرًا عن بلدان شمال وشرق أوروبا.
فوفقًا للصحيفة، يعتقد الفرنسيون في الواقع، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
كانت نتيجة استفزازات الناتو.
ويقول نص االمقال: لقد استفز حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الرئيس بوتين، فضلاً عن"الإذلال" الذي عانت منه موسكو منذ التسعينيات.
واستشهدت الصحيفة بتصريح لوزير الخارجية الفرنسي السابق هوبرت فيدرين، الذي يعتبر الحلفاء الغربيين "المتغطرسين والمتعجرفين" مسؤولين عما يحدث في أوكرانيا اليوم.
وبحسب رئيسة الأكاديمية الفرنسية، هيلين كارير دي إنكوس، تطور الوضع الحالي نتيجة "الإذلال الذي تعرض له الروس، لأنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لم يساعد أحد البلاد في التغلب على مشاكلها الخطيرة".
وبحسب كاتب المقال
، يعتقد الكثيرون من الفرنسيين أن الولايات المتحدة، بمساعدة المملكة المتحدة، تدفع بأوروبا إلى مواجهة خطيرة مع روسيا. كما هناك رأي عام في فرنسا مفاده أنه يجب أن يُعرض على بوتين "طريقة جيدة للخروج من الوضع الحالي، بما في ذلك تنازلات من طرف كييف".
يذكر أنه في وقت سابق ورد أن فرنسا حثت على "إغلاق الأبواب أمام توسع الناتو".