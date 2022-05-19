https://arabic.sputniknews.com/20220519/تراجع-سعر-صرف-الدولار-إلى-أقل-من-62-روبل-لأول-مرة-منذ-يناير-2020-1062419820.html
تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 62 روبل لأول مرة منذ يناير 2020
تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 62 روبل لأول مرة منذ يناير 2020
عزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس 19 مايو/أيار. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:29+0000
2022-05-19T09:29+0000
2022-05-19T09:29+0000
اقتصاد
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وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 62 روبل للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويتم تداول اليورو حول 64.6 روبل.وأشار تقرير إعلامي، في وقت سابق، إلى أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية منذ بداية العام، متقدما على الريال البرازيلي.وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، اليوم الخميس، فقد تقدم الروبل على العملة البرازيلية، وجاء في التقرير"ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا حوّلت الروبل إلى أفضل عملة في العالم هذا العام. منذ بداية هذه الفترة، ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار، وهي أعلى من 9% التي حققها الريال البرازيلي. وهكذا أصبح الروبل الرائد بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 62 روبل لأول مرة منذ يناير 2020
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عزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس 19 مايو/أيار.
وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 62 روبل للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويتم تداول اليورو حول 64.6 روبل.
وانخفض سعر صرف الدولار لحسابات يوم غد عند الساعة 11.54 بتوقيت موسكو، بمقدار 1,73 روبل ليصل لـ61.72 واليورو بمقدار 2,14 ليصل لـ64.56 روبل، وانخفض اليورو في بداية التدوال ليصل لـ61.11 روبل وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2017.
وأشار تقرير
إعلامي، في وقت سابق، إلى أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية منذ بداية العام، متقدما على الريال البرازيلي.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، اليوم الخميس، فقد تقدم الروبل
على العملة البرازيلية، وجاء في التقرير"ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا حوّلت الروبل إلى أفضل عملة في العالم هذا العام. منذ بداية هذه الفترة، ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار، وهي أعلى من 9% التي حققها الريال البرازيلي. وهكذا أصبح الروبل الرائد بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".