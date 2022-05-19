https://arabic.sputniknews.com/20220519/تركيا-مستمرون-في-حربنا-ضد-حزب-العمال-الكردستاني--1062450449.html
تركيا: مستمرون في حربنا ضد حزب العمال الكردستاني
تركيا: مستمرون في حربنا ضد حزب العمال الكردستاني
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستواصل محاربة حزب العمال الكردستاني، متهما التنظيم بمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T19:21+0000
2022-05-19T19:21+0000
2022-05-19T19:21+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إنه بفضل جهود بلاده التي ساهمت في توفير الاستقرار بالمناطق السورية التي تم إخراج التنظيمات الإرهابية منها، عاد نحو 500 ألف سوري إلى مناطقهم.وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، شمالي سوريا، في أعقاب القصف الذي استهدف مخفرا حدوديا في غازي عنتاب.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/تركيا-تعلن-عن-تحييد-30-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بالعملية-العسكرية-شمالي-العراق-1061402340.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا: مستمرون في حربنا ضد حزب العمال الكردستاني
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستواصل محاربة حزب العمال الكردستاني، متهما التنظيم بمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الوزير التركي إنه بفضل جهود بلاده التي ساهمت في توفير الاستقرار بالمناطق السورية التي تم إخراج التنظيمات الإرهابية منها، عاد نحو 500 ألف سوري إلى مناطقهم.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني
، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، شمالي سوريا، في أعقاب القصف الذي استهدف مخفرا حدوديا في غازي عنتاب.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.