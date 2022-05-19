https://arabic.sputniknews.com/20220519/تسارع-انخفاض-سعر-صرف-الدولار-مقابل-العملات-العالمية-الأخرى-1062443809.html

تسارع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى

تسارع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى

أظهرت بيانات تداول أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل العملات العالمية الأخرى انخفاظا ملحوظا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T15:39+0000

2022-05-19T15:39+0000

2022-05-19T15:39+0000

اقتصاد

سعر الدولار اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/60/1042636000_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_7881bbf4618255ea9afe43348b9b5e1f.jpg

اعتبارا من الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.0567 دولار من مستوى الإغلاق السابق 1.0466 دولار، وانخفض سعر الدولار مقابل الين إلى 127.29 ين من 128.22 ين. وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول - شركاء تجاريون للولايات المتحدة) بنسبة 0.82% إلى 102.93 نقطة.وعزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس 19 مايو/أيار.وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 62 روبل للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويتم تداول اليورو حول 64.6 روبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220519/تراجع-سعر-صرف-الدولار-إلى-أقل-من-62-روبل-لأول-مرة-منذ-يناير-2020-1062419820.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, سعر الدولار اليوم