https://arabic.sputniknews.com/20220519/تسارع-انخفاض-سعر-صرف-الدولار-مقابل-العملات-العالمية-الأخرى-1062443809.html
تسارع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى
تسارع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى
أظهرت بيانات تداول أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل العملات العالمية الأخرى انخفاظا ملحوظا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:39+0000
2022-05-19T15:39+0000
2022-05-19T15:39+0000
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
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اعتبارا من الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.0567 دولار من مستوى الإغلاق السابق 1.0466 دولار، وانخفض سعر الدولار مقابل الين إلى 127.29 ين من 128.22 ين. وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول - شركاء تجاريون للولايات المتحدة) بنسبة 0.82% إلى 102.93 نقطة.وعزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس 19 مايو/أيار.وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 62 روبل للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويتم تداول اليورو حول 64.6 روبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/تراجع-سعر-صرف-الدولار-إلى-أقل-من-62-روبل-لأول-مرة-منذ-يناير-2020-1062419820.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, سعر الدولار اليوم
تسارع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى
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أظهرت بيانات تداول أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل العملات العالمية الأخرى انخفاظا ملحوظا.
اعتبارا من الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.0567 دولار من مستوى الإغلاق السابق 1.0466 دولار، وانخفض سعر الدولار مقابل الين إلى 127.29 ين من 128.22 ين. وانخفض مؤشر الدولار
(سعر الصرف مقابل سلة عملات من ست دول - شركاء تجاريون للولايات المتحدة) بنسبة 0.82% إلى 102.93 نقطة.
وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 62 روبل للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويتم تداول اليورو حول 64.6 روبل.