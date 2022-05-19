https://arabic.sputniknews.com/20220519/تصعيد-كبير-في-الشرق-السوري-ومخاوف-من-انتقام-أمريكي-ضد-القبائل-العربية-1062432665.html

تصعيد كبير في الشرق السوري ومخاوف من انتقام أمريكي ضد القبائل العربية

تصعيد كبير في الشرق السوري ومخاوف من انتقام أمريكي ضد القبائل العربية

تشهد بلدات وقرى ريف محافظة دير الزور السورية موجة واسعة من التوتر الشعبي المناهض لقوات الولايات المتحدة وقوات "قسد" المساندة لها . 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T12:52+0000

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تصعيد كبير في الشرق السوري ومخاوف من إنتقام أمريكي ضد القبائل العربية تصعيد كبير في الشرق السوري ومخاوف من إنتقام أمريكي ضد القبائل العربية

هذه التوترات جاءت عقب مظاهرات شعبية خرجت تنديدا بممارسات قوات الاحتلال الأمريكي وقوات "قسد" ضد أبناء القبائل العربية في الشرق السوري، وسط قلق ومخاوف شعبية من حملة انتقام أمريكية من أبناء المنطقة خاصة قرى الخابور.مراسل "سبوتنيك" في الشرق السوري، عطية العطية، في عرضه لآخر تطورات الأوضاع، قال:رئيس مركز المصالحة الوطنية السوري الروسي في دير الزور، الشيخ عبد الله شلاش، في حديثه لـ "سبوتنيك"، قال:بدوره عضو المبادرة الوطنية للكرد السوريين سابقا، وعضو لجنة المصالحة محمد خير أوسي، قال:من جانبه الكاتب والباحث السياسي، الدكتور بشار طعمة، قال:التفاصيل في التسجيل الصوتي ....

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