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https://arabic.sputniknews.com/20220519/تقرير-إسباني-يكشف-عرض-باريس-سان-جيرمان-الجديد-لنجمه-كيليان-مبابي-فيديو-1062430816.html
تقرير إسباني يكشف عرض باريس سان جيرمان الجديد لنجمه كيليان مبابي... فيديو
تقرير إسباني يكشف عرض باريس سان جيرمان الجديد لنجمه كيليان مبابي... فيديو
كشف تقرير إعلامي إسباني تفاصيل جديدة متعلقة بعرض باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:27+0000
2022-05-19T12:38+0000
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي ريال مدريد
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وأفاد البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، بأن "العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو"، مضيفا أن "باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، فضلا عن العرض المالي الموجود على الطاولة".وأوضح البرنامج أنه "لا أحد في غرفة تبديل ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الآن".وكان كيليان مبابي كشف أخيرا، عن الموعد النهائي الذي سيتخذ فيه القرار الخاص بمستقبله.وقال مبابي، خلال حضور حفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية، والذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-22: "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبا جدا، حُسم الأمر تقريبا".وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي"، محدداً أنه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في يونيو/ حزيران المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.من جانبها، ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن انتهاء الاتفاق بين ريال مدريد وكيليان مبابي، بشأن انتقاله للميرنجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن "ريال مدريد حصل على موافقة مبابي، لكن سيتم تأجيل أي إعلان حتى نهاية كل مباريات باريس سان جيرمان لاحترام ناديه الحالي"، مشيرة أن "خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد، أخذ زمام المبادرة وحصل على موافقة نهائية من مبابي الذى طلب توخي الحذر حتى ينتهي موسمه مع باريس سان جيرمان".وكشفت أن "هناك مبالغ كبيرة سيدفعها ريال مدريد، منها راتب مبابي ومكافأة التوقيع بالمجان، ولكنها بعيدة عن المبلغ الذي كان يرغب النادي في دفعه لصالح باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والذي كان سيصل إلى 200 مليون يورو"، مؤكدة أن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان، مع راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن كليان مبابي سيوقع عقداً رسمياً مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، سيكون مصحوبًا بشرط جزائي بملايين الدولارات، وبالتأكيد سيكون راتبه أقل بكثير مما عرضه باريس سان جيرمان بقيمة 50 مليون يورو سنويًا.
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نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد

تقرير إسباني يكشف عرض باريس سان جيرمان الجديد لنجمه كيليان مبابي... فيديو

12:27 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 19.05.2022)
© Sputnik . Алексей Филиппов / الذهاب إلى بنك الصورمبابي
مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Алексей Филиппов
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كشف تقرير إعلامي إسباني تفاصيل جديدة متعلقة بعرض باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.
وأفاد البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، بأن "العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو"، مضيفا أن "باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، فضلا عن العرض المالي الموجود على الطاولة".
وأوضح البرنامج أنه "لا أحد في غرفة تبديل ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الآن".
وكان كيليان مبابي كشف أخيرا، عن الموعد النهائي الذي سيتخذ فيه القرار الخاص بمستقبله.
وقال مبابي، خلال حضور حفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية، والذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-22: "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبا جدا، حُسم الأمر تقريبا".
وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي"، محدداً أنه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في يونيو/ حزيران المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
من جانبها، ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن انتهاء الاتفاق بين ريال مدريد وكيليان مبابي، بشأن انتقاله للميرنجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن "ريال مدريد حصل على موافقة مبابي، لكن سيتم تأجيل أي إعلان حتى نهاية كل مباريات باريس سان جيرمان لاحترام ناديه الحالي"، مشيرة أن "خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد، أخذ زمام المبادرة وحصل على موافقة نهائية من مبابي الذى طلب توخي الحذر حتى ينتهي موسمه مع باريس سان جيرمان".
وكشفت أن "هناك مبالغ كبيرة سيدفعها ريال مدريد، منها راتب مبابي ومكافأة التوقيع بالمجان، ولكنها بعيدة عن المبلغ الذي كان يرغب النادي في دفعه لصالح باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والذي كان سيصل إلى 200 مليون يورو"، مؤكدة أن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان، مع راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن كليان مبابي سيوقع عقداً رسمياً مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، سيكون مصحوبًا بشرط جزائي بملايين الدولارات، وبالتأكيد سيكون راتبه أقل بكثير مما عرضه باريس سان جيرمان بقيمة 50 مليون يورو سنويًا.
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