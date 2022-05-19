https://arabic.sputniknews.com/20220519/تونس-استعدادات-لتنظيم-استفتاء-حول-الدستور-واتساع-الفجوة-بين-الرئيس-والقوى-السياسية--1062431751.html
تونس... استعدادات لتنظيم استفتاء حول الدستور واتساع الفجوة بين الرئيس والقوى السياسية
تونس... استعدادات لتنظيم استفتاء حول الدستور واتساع الفجوة بين الرئيس والقوى السياسية
تناقش الحلقة تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيعمل من أجل "إجراء الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات لتحقيق هذا الهدف"، وفق ما جاء في بيان صادر عن... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:01+0000
2022-05-19T13:01+0000
2022-05-19T13:01+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062431555_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_4d97033dd9a6577a1573370c513455aa.png
تونس .. إستعدادت لتنظيم إستفتاء حول الدستور، وإتساع الفجوة بين الرئيس والقوى السياسية
تونس .. إستعدادت لتنظيم إستفتاء حول الدستور، وإتساع الفجوة بين الرئيس والقوى السياسية
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 (حسب وصفها).الإعلامية والكاتبة التونسية، فاطمة الكراي، رأت أنوأوضحت الكراي، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062431555_297:0:1230:700_1920x0_80_0_0_cab48350a2d4787d000b97aeee44e4a6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تونس... استعدادات لتنظيم استفتاء حول الدستور واتساع الفجوة بين الرئيس والقوى السياسية
تابعنا عبر
تناقش الحلقة تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيعمل من أجل "إجراء الاستفتاء في أحسن الظروف وتذليل جميع العقبات لتحقيق هذا الهدف"، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء سعيد برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي من أزمة سياسية حادة بعد فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، كحلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء، الشيء الذي تعده قوى تونسية انقلابا على الدستور، فيما تراه أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 (حسب وصفها).
الإعلامية والكاتبة التونسية، فاطمة الكراي، رأت أن
"المهلة المتبقية لإجراء الاستفتاء قد لا تكون كافية لضمان مشاركة الجميع، الشيء الذي يحتاج إلى تمديدها".
وأوضحت الكراي، في مقابلة عبر "بانوراما
"، أن
"مرور نحو عام على إعلان التدابير الاستثانية دون تحقيق إصلاحات كافية، بما فيها في الجانب الاقتصادي، قد يؤدي إلى توسيع فجوة الخلافات بين الرئيس والأحزاب السياسية المؤيدة له".