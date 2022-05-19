https://arabic.sputniknews.com/20220519/جعجع-الانتخابات-البرلمانية-انتهت-بفوزنا-بأكبر-تكتل-في-المجلس-النيابي-1062429661.html

جعجع: الانتخابات البرلمانية انتهت بفوزنا "بأكبر تكتل في المجلس النيابي"

جعجع: الانتخابات البرلمانية انتهت بفوزنا "بأكبر تكتل في المجلس النيابي"

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد جاءت مدوية بعد خسارة "حزب الله" والتيار الوطني الحر للأكثرية... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T12:19+0000

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لبنان

أخبار لبنان

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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن جعجع، اليوم الخميس، في خطاب أمام كتلته النيابية الفائزة: "في موضوع من هي أكبر كتلة في المجلس النيابي، والذي لم أكن أريد الحديث عنه، القوات اللبنانية لديها كتلة من 19 نائبا مقابل 18 للتيار، حصلنا على أكثر من 200 ألف صوت تفضيلي مقابل 130 ألف".وذكر جعجع أنه "في عكار، تحالف التيار مع محمد يحيى المعروف بعلاقته الوثيقة بالنظام السوري، ما أدى إلى فوز التيار بثلاثة مقاعد في هذه الدائرة، حيث قاموا بتركيبات عدة في محاولة لفوز التيار بأكبر عدد ممكن، ولكن في النهاية فازت القوات اللبنانية بأكبر تكتل في المجلس النيابي".وأضاف: "من المفارقات التي حصلت في الانتخابات أن كثرا من رموز النظام السوري وحزب الله طاروا في هذه الانتخابات، والحزب القومي السوري وحزب البعث خرجا من المجلس النيابي، إضافة إلى نسبة الاقتراع المتدنية في بيئة حزب الله".وأردف جعجع: "على أي مرشح جدّي لرئاسة المجلس أن يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي للحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية فقط، وأن يعمل على أن تكون السياسة الخارجية بيد الدولة وأن يلتزم الجميع بها".وأشار جعجع: "لا نساوم على مشروعنا السياسي، وبالتالي سيتم التنسيق مع كل القوى التغييرية بالنسبة لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب".

https://arabic.sputniknews.com/20220502/جعجع-يصف-حزب-الله-والتيار-الوطني-الحر-بـالمافيا-وتحالف-الفاسدين-والكذابين-1061804165.html

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