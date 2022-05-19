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جونسون وزيلينسكي يناقشان الخيارات المتاحة لفتح ممرات لتصدير الحبوب الأوكرانية
جونسون وزيلينسكي يناقشان الخيارات المتاحة لفتح ممرات لتصدير الحبوب الأوكرانية
ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وفلاديمير زيلينسكي خيارات فتح طرق بحرية وبرية لتصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:56+0000
2022-05-19T13:56+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان، اليوم الخميس: "لقد درسوا (القادة) خيارات لفتح طرق الإمداد النوعية البحرية والبرية للحبوب الأوكرانية، ووافقوا على توجيه فرقهم للعمل على وجه السرعة في الخطوات التالية".وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم أمس الأربعاء، في 18 مايو/أيار، إن "اتصالات دبلوماسية مكثفة" جارية لاستئناف الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكراني.واتهم سوليفان القوات الروسية "بإغلاق ساحل أوكرانيا على البحر الأسود" ومنع توريد الحبوب إلى السوق العالمية.وقال سوليفان في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "إننا نعمل عن كثب مع أوكرانيا والأمم المتحدة، وحلفاء وشركاء آخرين بشأن هذه القضية، وندعم الجهود المبذولة لضمان توريد هذه الحبوب إلى السوق العالمية حتى يمكن خفض أسعار المواد الغذائية في كل مكان".
https://arabic.sputniknews.com/20220514/زاخاروفا-تبين-الطرف-المسؤول-عن-الأزمة-الغذائية-الوشيكة-1062232791.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا

جونسون وزيلينسكي يناقشان الخيارات المتاحة لفتح ممرات لتصدير الحبوب الأوكرانية

13:56 GMT 19.05.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании / الذهاب إلى بنك الصورزيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف
زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Пресс-служба премьер-министра Великобритании
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ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وفلاديمير زيلينسكي خيارات فتح طرق بحرية وبرية لتصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني عقب المحادثة.
وجاء في البيان، اليوم الخميس: "لقد درسوا (القادة) خيارات لفتح طرق الإمداد النوعية البحرية والبرية للحبوب الأوكرانية، ووافقوا على توجيه فرقهم للعمل على وجه السرعة في الخطوات التالية".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم أمس الأربعاء، في 18 مايو/أيار، إن "اتصالات دبلوماسية مكثفة" جارية لاستئناف الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكراني.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
زاخاروفا تبين الطرف المسؤول عن "الأزمة الغذائية الوشيكة"
14 مايو, 15:51 GMT
واتهم سوليفان القوات الروسية "بإغلاق ساحل أوكرانيا على البحر الأسود" ومنع توريد الحبوب إلى السوق العالمية.
وقال سوليفان في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "إننا نعمل عن كثب مع أوكرانيا والأمم المتحدة، وحلفاء وشركاء آخرين بشأن هذه القضية، وندعم الجهود المبذولة لضمان توريد هذه الحبوب إلى السوق العالمية حتى يمكن خفض أسعار المواد الغذائية في كل مكان".
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