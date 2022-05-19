https://arabic.sputniknews.com/20220519/خامنئي-يدعو-لإنقاذ-بلاده-من-مستقبل-رهيب-1062414316.html
خامنئي يدعو لإنقاذ بلاده من "مستقبل رهيب"
خامنئي يدعو لإنقاذ بلاده من "مستقبل رهيب"
دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إلى إنقاذ بلاده من "مستقبل رهيب" نتيجة لشيخوخة السكان، مطالبا بضرورة العمل على تشجيع ثقافة زيادة النسل. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T07:38+0000
2022-05-19T07:38+0000
2022-05-19T07:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048580514_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_55a00179864297789ebb060d49d9215e.jpg
وقال خامنئي في رسالة وجهها لاجتماع اللجنة الوطنية للسكان، أمس الأربعاء، إن هذه الدعوة من "الواجبات الأكثر ضرورة"، واعتبر أنها "سياسة حيوية" لمستقبل البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأوضح المرشد الأعلى في رسالته: "أؤكد من جديد بأن العمل على زيادة النسل وشبابية القوى البشرية في البلاد وتقديم الدعم للأسرة يمثل أحد الواجبات الأكثر ضرورة للمسؤولين والشعب الإيراني فردا فردا".وتابع: وأشار إلى أن "هناك دراسات علمية صادقة تشير إلى إمكانية تنفيذ هذه السياسة والتقدم بها إلى الأمام مع تجنب الأضرار المحتملة أو الوهمية وإفادة مستقبل البلاد بها".ولفت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى ضرورة الاهتمام بمسألة التثقيف في الأجواء العامة وكذلك في النظام الصحي، جانبا إلى جنب مع التدابير القانونية.وبحسب البنك الدولي بلغ عدد سكان إيران في 2020 نحو 84 مليون نسمة، إلا أن تعداد القوى العاملة في البلاد نحو 26 مليون نسمة من العدد الكلي للسكان.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048580514_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_7e6b20a99d15cf74bade4a9e51b5267e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
خامنئي يدعو لإنقاذ بلاده من "مستقبل رهيب"
تابعنا عبر
دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إلى إنقاذ بلاده من "مستقبل رهيب" نتيجة لشيخوخة السكان، مطالبا بضرورة العمل على تشجيع ثقافة زيادة النسل.
وقال خامنئي في رسالة وجهها لاجتماع اللجنة الوطنية للسكان، أمس الأربعاء، إن هذه الدعوة من "الواجبات الأكثر ضرورة"، واعتبر أنها "سياسة حيوية" لمستقبل البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
.
وأوضح المرشد الأعلى في رسالته: "أؤكد من جديد بأن العمل على زيادة النسل وشبابية القوى البشرية في البلاد وتقديم الدعم للأسرة يمثل أحد الواجبات الأكثر ضرورة للمسؤولين والشعب الإيراني فردا فردا".
"هذا الواجب مؤكد عليه أكثر للأفراد والمراكز المؤثرة والتثقيفية. هذه سياسة حيوية لمستقبل بلدنا العزيز على الأمد الطويل".
وأشار إلى أن "هناك دراسات علمية صادقة تشير إلى إمكانية تنفيذ هذه السياسة والتقدم بها إلى الأمام مع تجنب الأضرار المحتملة أو الوهمية وإفادة مستقبل البلاد بها".
ولفت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى ضرورة الاهتمام بمسألة التثقيف في الأجواء العامة وكذلك في النظام الصحي، جانبا إلى جنب مع التدابير القانونية.
وبحسب البنك الدولي
بلغ عدد سكان إيران في 2020 نحو 84 مليون نسمة، إلا أن تعداد القوى العاملة في البلاد نحو 26 مليون نسمة من العدد الكلي للسكان.