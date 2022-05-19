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https://arabic.sputniknews.com/20220519/خبير-مواجهة-الأزمة-الغذائية-تكون-عن-طريق-المراجع-الدولية-من-خلال-صندوق-النقد-أو-الأمم-المتحدة-1062429016.html
خبير: مواجهة الأزمة الغذائية تكون عن طريق المراجع الدولية من خلال صندوق النقد أو الأمم المتحدة
خبير: مواجهة الأزمة الغذائية تكون عن طريق المراجع الدولية من خلال صندوق النقد أو الأمم المتحدة
قال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، إن "كل تقييد يطال المواد الغذائية مهما كان نوعها أو الأسمدة، له تداعيات سلبية على العالم كله". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:07+0000
2022-05-19T12:07+0000
منظمة الأمم المتحدة
صندوق النقد الدولي
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ولفت إلى "ضرورة أن يتم طرح الأمر في المراجع الدولية لأخذ قرار على هذا الصعيد، سواء كان من صندوق النقد الدولي أو من الأمم المتحدة، لمواجهة هذه الأزمة".وأكد في حديثه لراديو سبوتنيك، أنه من الطبيعي أن يكون الموقف الأمريكي رافضا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "التعاون الدولي لحل أزمة الأمن الغذائي من شأنه التخفيف من معاناة الشعوب في آسيا وأفريقيا والتي تعتمد بنسبة كبيرة على الصادرات الروسية والأوكرانية، فيما يخص الحبوب والأسمدة وغيرها".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى عدم تقييد وصول الأسمدة الروسية للسوق العالمية، في ظل العقوبات التي تفرضها عدة دول على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.وقال غوتيريش، خلال جلسة في الأمم المتحدة، إنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج منتجات الغذاء الأوكرانية، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسيا، في الأسواق العالمية.من جانبها، رفضت الولايات المتحدة إلقاء اللوم على العقوبات في إعاقة الإمدادات، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده وضعت استثناءات للسلع الزراعية والأسمدة عندما فرضت عقوبات ضد روسيا، وهي تعمل على ضمان ألا تمنع العقوبات الغذاء أو الأسمدة من مغادرة روسيا أو أي مكان آخر، علما بأن العقوبات التي اعتمدتها الدول الغربية على روسيا، تسببت في إعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/انعدام-الأمن-الغذائي-في-اليمن-يتفاقم-بسبب-تأثر-سوق-الغذاء-العالمي-بالأزمة-في-أوكرانيا-1062409328.html
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منظمة الأمم المتحدة, صندوق النقد الدولي

خبير: مواجهة الأزمة الغذائية تكون عن طريق المراجع الدولية من خلال صندوق النقد أو الأمم المتحدة

12:07 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIMصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIM
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قال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، إن "كل تقييد يطال المواد الغذائية مهما كان نوعها أو الأسمدة، له تداعيات سلبية على العالم كله".
ولفت إلى "ضرورة أن يتم طرح الأمر في المراجع الدولية لأخذ قرار على هذا الصعيد، سواء كان من صندوق النقد الدولي أو من الأمم المتحدة، لمواجهة هذه الأزمة".
أطفال لاجئون يلعبون في خيمة بقرية شمال ضاحية عبس بمحافظة حجج، اليمن 16 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
انعدام الأمن الغذائي في اليمن يتفاقم بسبب تأثر سوق الغذاء العالمي بالأزمة في أوكرانيا
00:46 GMT
وأكد في حديثه لراديو سبوتنيك، أنه من الطبيعي أن يكون الموقف الأمريكي رافضا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "التعاون الدولي لحل أزمة الأمن الغذائي من شأنه التخفيف من معاناة الشعوب في آسيا وأفريقيا والتي تعتمد بنسبة كبيرة على الصادرات الروسية والأوكرانية، فيما يخص الحبوب والأسمدة وغيرها".

وأضاف: "إذا كانت العقوبات جزءا من اللعبة السياسية فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار قضية المواد الغذائية واستثنائها من العقوبات، لأن هذا الأمر يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى عدم تقييد وصول الأسمدة الروسية للسوق العالمية، في ظل العقوبات التي تفرضها عدة دول على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.
وقال غوتيريش، خلال جلسة في الأمم المتحدة، إنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج منتجات الغذاء الأوكرانية، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسيا، في الأسواق العالمية.
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة إلقاء اللوم على العقوبات في إعاقة الإمدادات، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده وضعت استثناءات للسلع الزراعية والأسمدة عندما فرضت عقوبات ضد روسيا، وهي تعمل على ضمان ألا تمنع العقوبات الغذاء أو الأسمدة من مغادرة روسيا أو أي مكان آخر، علما بأن العقوبات التي اعتمدتها الدول الغربية على روسيا، تسببت في إعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.
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