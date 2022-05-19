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https://arabic.sputniknews.com/20220519/خبير-مياه-40-نهرا-ومجرى-مائيا-بين-العراق-وإيران-تتعرض-للقطع-أو-لتحويل-مسارها-1062416201.html
خبير مياه: 40 نهرا ومجرى مائيا بين العراق وإيران تتعرض للقطع أو لتحويل مسارها
خبير مياه: 40 نهرا ومجرى مائيا بين العراق وإيران تتعرض للقطع أو لتحويل مسارها
قال خبير عراقي في مجال المياه إن الحكومة العراقية لم تعد تهتم بملف المياه كما كان في الماضي، مشيرا إلى وجود نحو 40 نهرا بين العراق وإيران تعرضت مجاريها للقطع... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:46+0000
2022-05-19T08:46+0000
العالم العربي
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قال إبراهيم الحلبوسي، الخبير في ترسيم الحدود والمياه الدولية، إن متابعة ملف المياه يتراجع، حسبما جاء في مقابلة مع وكالة "رووداو" العراقية، اليوم الخميس.وأورد الحلبوسي قائمة بالأنهار التي قطعت أو تم تحويل مجاريها وتضم:وأوضح الخبير العراقي أن معظم هذه الأنهار تم تحويل مجاريها أو قطعت، مضيفا: "لولا بحيرة دوكان، ما وصلت المياه إلى نهر ديالى".وتابع: "العراق يواجه أقصى حالات الجفاف في الوقت الحالي خاصة مع تقليص حصصه المائية مع تركيا وإيران"، مشيرا إلى أن آخر 10 سدود أنشأتها إيران تمثل قطعا لمجاري الأنهار.وقال الحلبوسي: "إيران لديها 123 سدا بعضها يقطع أنهار كبيرة وأخرى مخصصة لحصاد الأمطار"، مضيفا: "هذه السدود تؤثر على المناطق المشتركة بين العراق وإيران وتركيا".
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العالم العربي

خبير مياه: 40 نهرا ومجرى مائيا بين العراق وإيران تتعرض للقطع أو لتحويل مسارها

08:46 GMT 19.05.2022
© Photo / Iraqi Security Cellالأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020
الأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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قال خبير عراقي في مجال المياه إن الحكومة العراقية لم تعد تهتم بملف المياه كما كان في الماضي، مشيرا إلى وجود نحو 40 نهرا بين العراق وإيران تعرضت مجاريها للقطع أو التحويل.
قال إبراهيم الحلبوسي، الخبير في ترسيم الحدود والمياه الدولية، إن متابعة ملف المياه يتراجع، حسبما جاء في مقابلة مع وكالة "رووداو" العراقية، اليوم الخميس.

وأورد الحلبوسي قائمة بالأنهار التي قطعت أو تم تحويل مجاريها وتضم:

السليمانية: 11 نهرا.
ديالى: 17 نهرا ومجرى.
الكوت: 4 أنهار.
العمارة/ ميسان: 7 أنهار.
البصرة: 3 أنهار إضافة إلى شط العرب.
وأوضح الخبير العراقي أن معظم هذه الأنهار تم تحويل مجاريها أو قطعت، مضيفا: "لولا بحيرة دوكان، ما وصلت المياه إلى نهر ديالى".
وتابع: "العراق يواجه أقصى حالات الجفاف في الوقت الحالي خاصة مع تقليص حصصه المائية مع تركيا وإيران"، مشيرا إلى أن آخر 10 سدود أنشأتها إيران تمثل قطعا لمجاري الأنهار.
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وقال الحلبوسي: "إيران لديها 123 سدا بعضها يقطع أنهار كبيرة وأخرى مخصصة لحصاد الأمطار"، مضيفا: "هذه السدود تؤثر على المناطق المشتركة بين العراق وإيران وتركيا".
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