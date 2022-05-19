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https://arabic.sputniknews.com/20220519/دبي-تسجل-المرتبة-الأولى-عالميا-بـ-4-ملايين-زائر-في-3-أشهر-1062412605.html
دبي تسجل المرتبة الأولى عالميا بـ 4 ملايين زائر في 3 أشهر
دبي تسجل المرتبة الأولى عالميا بـ 4 ملايين زائر في 3 أشهر
احتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عالميا بنحو 4 ملايين زائر خلال 3 أشهر بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2022. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T07:06+0000
2022-05-19T07:06+0000
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وزادت نسبة ارتفاع حجم الزيارات مقارنة بذات الفترة من 2021 إلى 214 في المئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وذكرت صحيفة "العين" الإماراتية أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من 2022.ولفتت الصحيفة إلى قول حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن هذه النتائج تؤكد قوة دبي وقيادتها للنمو العالمي في هذا القطاع، الذي يمثل رافدا رئيسيا للاقتصاد الإماراتي.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

دبي تسجل المرتبة الأولى عالميا بـ 4 ملايين زائر في 3 أشهر

07:06 GMT 19.05.2022
CC0 / Pixabay / مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
CC0 / Pixabay /
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احتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عالميا بنحو 4 ملايين زائر خلال 3 أشهر بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2022.
وزادت نسبة ارتفاع حجم الزيارات مقارنة بذات الفترة من 2021 إلى 214 في المئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وذكرت صحيفة "العين" الإماراتية أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من 2022.
ولفتت الصحيفة إلى قول حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن هذه النتائج تؤكد قوة دبي وقيادتها للنمو العالمي في هذا القطاع، الذي يمثل رافدا رئيسيا للاقتصاد الإماراتي.
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