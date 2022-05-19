https://arabic.sputniknews.com/20220519/دوي-صفارات-الإنذار-في-إسرائيل-1062412026.html
دوي صفارات الإنذار في إسرائيل
دوي صفارات الإنذار في إسرائيل
دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T06:33+0000
2022-05-19T06:33+0000
2022-05-19T06:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وجاء في التقرير "دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى".وتم تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات صاروخية.وبحسب راديو "كان" الإسرائيلي، فقد دوت صفارات الدفاع الجوي، صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق قرب الحدود مع لبنان. وذكرت المحطة الإذاعية أنه تم تشغيل صفارات إنذار نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي . في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول ما إذا كان من الممكن أن يكون هجومًا صاروخيًا من الأراضي اللبنانية أو اعتراض طائرة مسيرة حلقت في المجال الجوي الإسرائيلي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
دوي صفارات الإنذار في إسرائيل
06:33 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 06:49 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي.
وجاء في التقرير "دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى".
وتم تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات صاروخية.
وبحسب راديو "كان" الإسرائيلي، فقد دوت صفارات الدفاع الجوي، صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق قرب الحدود مع لبنان.
وذكرت المحطة الإذاعية أنه تم تشغيل صفارات إنذار نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي .
في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول ما إذا كان من الممكن أن يكون هجومًا صاروخيًا من الأراضي اللبنانية أو اعتراض طائرة مسيرة حلقت في المجال الجوي الإسرائيلي.