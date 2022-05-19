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دوي صفارات الإنذار في إسرائيل
دوي صفارات الإنذار في إسرائيل
دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T06:33+0000
2022-05-19T06:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وجاء في التقرير "دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى".وتم تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات صاروخية.وبحسب راديو "كان" الإسرائيلي، فقد دوت صفارات الدفاع الجوي، صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق قرب الحدود مع لبنان. وذكرت المحطة الإذاعية أنه تم تشغيل صفارات إنذار نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي . في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول ما إذا كان من الممكن أن يكون هجومًا صاروخيًا من الأراضي اللبنانية أو اعتراض طائرة مسيرة حلقت في المجال الجوي الإسرائيلي.
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أخبار إسرائيل اليوم

دوي صفارات الإنذار في إسرائيل

06:33 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 06:49 GMT 19.05.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي.
وجاء في التقرير "دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى".
وتم تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات صاروخية.
وبحسب راديو "كان" الإسرائيلي، فقد دوت صفارات الدفاع الجوي، صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق قرب الحدود مع لبنان.
وذكرت المحطة الإذاعية أنه تم تشغيل صفارات إنذار نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي .
في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول ما إذا كان من الممكن أن يكون هجومًا صاروخيًا من الأراضي اللبنانية أو اعتراض طائرة مسيرة حلقت في المجال الجوي الإسرائيلي.
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