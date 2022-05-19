https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-الإدارة-منطقة-خيرسون-ستكون-تابعة-لروسيا-الاتحادية-قريبا-1062432400.html

رئيس الإدارة: منطقة خيرسون ستكون تابعة لروسيا الاتحادية قريبا

رئيس الإدارة: منطقة خيرسون ستكون تابعة لروسيا الاتحادية قريبا

قال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، إن المنطقة ستتحول إلى إحدى رعايا روسيا الاتحادية في المستقبل. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T12:48+0000

2022-05-19T12:48+0000

2022-05-19T12:48+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سالدو خلال لقاء مع ممثلي بلديات المنطقة: "نحن ننظر إلى روسيا على أنها بلدنا. نحن الآن منطقة تسيطر عليها القوات المسلحة، لكن في المستقبل ستتحول إلى منطقة للاتحاد، ستصبح منطقة خيرسون في روسيا الاتحادية".أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مصير المناطق الأوكرانية المحررة مرتبط بإرادة السكان، ودون ذلك لا يمكن فعل أي شيء.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قررت احتلال جزء من أراضي أوكرانيا خلافًا لوعود الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال في بداية العملية الخاصة إنه لن يكون هناك احتلال للأراضي الأوكرانية: "جميع الإجراءات لها خلفيتها، ولا يمكن أن تكون مقدمة أي فعل إلا تعبيرًا عن إرادة سكان هذه المناطق؛ لا يمكن فعل أي شيء دون التعبير عن إرادة سكان هذه المناطق، من دون أن يقرروا كيفية المضي قدمًا ومع من يريدون العيش".وأشار بيسكوف إلى عدم وجود تناقضات في كلام الرئيس وعدد من السياسيين الروس الذين تحدثوا بشكل خاص عن منطقة خيرسون أو زابوروجيه.وبسط الجيش الروسي، خلال العملية الخاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح، سيطرته على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد وجزء من آزوف من منطقة زابوروجيه، وتم تشكيل إدارات مدنية عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية في البث، ويجري استئناف العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/-خبير-تحديد-منطقة-خيرسون-مسارا-للاندماج-مع-روسيا-سيكون-عامل-ضغط-على-أوكرانيا--1062149504.html

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