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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-الإدارة-منطقة-خيرسون-ستكون-تابعة-لروسيا-الاتحادية-قريبا-1062432400.html
رئيس الإدارة: منطقة خيرسون ستكون تابعة لروسيا الاتحادية قريبا
رئيس الإدارة: منطقة خيرسون ستكون تابعة لروسيا الاتحادية قريبا
قال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، إن المنطقة ستتحول إلى إحدى رعايا روسيا الاتحادية في المستقبل. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:48+0000
2022-05-19T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سالدو خلال لقاء مع ممثلي بلديات المنطقة: "نحن ننظر إلى روسيا على أنها بلدنا. نحن الآن منطقة تسيطر عليها القوات المسلحة، لكن في المستقبل ستتحول إلى منطقة للاتحاد، ستصبح منطقة خيرسون في روسيا الاتحادية".أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مصير المناطق الأوكرانية المحررة مرتبط بإرادة السكان، ودون ذلك لا يمكن فعل أي شيء.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قررت احتلال جزء من أراضي أوكرانيا خلافًا لوعود الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال في بداية العملية الخاصة إنه لن يكون هناك احتلال للأراضي الأوكرانية: "جميع الإجراءات لها خلفيتها، ولا يمكن أن تكون مقدمة أي فعل إلا تعبيرًا عن إرادة سكان هذه المناطق؛ لا يمكن فعل أي شيء دون التعبير عن إرادة سكان هذه المناطق، من دون أن يقرروا كيفية المضي قدمًا ومع من يريدون العيش".وأشار بيسكوف إلى عدم وجود تناقضات في كلام الرئيس وعدد من السياسيين الروس الذين تحدثوا بشكل خاص عن منطقة خيرسون أو زابوروجيه.وبسط الجيش الروسي، خلال العملية الخاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح، سيطرته على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد وجزء من آزوف من منطقة زابوروجيه، وتم تشكيل إدارات مدنية عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية في البث، ويجري استئناف العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/-خبير-تحديد-منطقة-خيرسون-مسارا-للاندماج-مع-روسيا-سيكون-عامل-ضغط-على-أوكرانيا--1062149504.html
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العالم, روسيا

رئيس الإدارة: منطقة خيرسون ستكون تابعة لروسيا الاتحادية قريبا

12:48 GMT 19.05.2022
© Sputnik . РИА Новостиجسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، إن المنطقة ستتحول إلى إحدى رعايا روسيا الاتحادية في المستقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال سالدو خلال لقاء مع ممثلي بلديات المنطقة: "نحن ننظر إلى روسيا على أنها بلدنا. نحن الآن منطقة تسيطر عليها القوات المسلحة، لكن في المستقبل ستتحول إلى منطقة للاتحاد، ستصبح منطقة خيرسون في روسيا الاتحادية".
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مصير المناطق الأوكرانية المحررة مرتبط بإرادة السكان، ودون ذلك لا يمكن فعل أي شيء.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قررت احتلال جزء من أراضي أوكرانيا خلافًا لوعود الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قال في بداية العملية الخاصة إنه لن يكون هناك احتلال للأراضي الأوكرانية: "جميع الإجراءات لها خلفيتها، ولا يمكن أن تكون مقدمة أي فعل إلا تعبيرًا عن إرادة سكان هذه المناطق؛ لا يمكن فعل أي شيء دون التعبير عن إرادة سكان هذه المناطق، من دون أن يقرروا كيفية المضي قدمًا ومع من يريدون العيش".
وأشار بيسكوف إلى عدم وجود تناقضات في كلام الرئيس وعدد من السياسيين الروس الذين تحدثوا بشكل خاص عن منطقة خيرسون أو زابوروجيه.
وبسط الجيش الروسي، خلال العملية الخاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح، سيطرته على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد وجزء من آزوف من منطقة زابوروجيه، وتم تشكيل إدارات مدنية عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية في البث، ويجري استئناف العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
خبير: تحديد منطقة خيرسون مسارا للاندماج مع روسيا سيكون عامل ضغط على أوكرانيا
12 مايو, 13:52 GMT
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