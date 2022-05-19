https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-غرفة-التجارة-والصناعة-الروسية-يدعم-تطوير-نظام-الصيرفة-الإسلامية-في-البلاد-1062424524.html

رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية يدعم تطوير نظام الصيرفة الإسلامية في البلاد

رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية يدعم تطوير نظام الصيرفة الإسلامية في البلاد

صرح رئيس غرفة الصناعة والتجارة في روسيا، سيرغي كاتيرين، إن الاستثمارات المالية المتبادلة مع العالم الإسلامي تضاعفت أربع مرات في السنوات العشر الأخيرة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T10:38+0000

2022-05-19T10:38+0000

2022-05-19T10:42+0000

اقتصاد

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وأضاف كاتيرين في تصريحات خلال انعقاد القمة الاقتصادية الدولية الثالثة عشر ضمن "قمة قازان 2022"، قائلا: "إن سوق التمويل الإسلامي الحديث في العالم يشهد نموا ملحوظا".وتابع قائلا: "التمويل الإسلامي هو مورد مهم للغاية تراكم في الخدمات المصرفية الإسلامية. لكن مناهجهم مختلفة تماما عن الأساليب المتبعة عموما. هناك العديد من الأشياء التي نمولها عادة من البنوك تعتبر غير مقبولة تمامًا هناك. على سبيل المثال، لا يمولون تجارة الكحول والتبغ والأسلحة وغير ذلك الكثير. بالنسبة لنا، هذا الموضوع مثير للغاية، خاصة في الظروف الحالية".وتابع قائلا: "نرى آفاقا جادة في هذا الموضوع، استعداد رواد الأعمال لدينا، وزملائنا في غرف التجارة والصناعة. أعتقد أننا سنتمكن من القيام بذلك في السنوات المقبلة. هذا ما تؤكده الأرقام".

https://arabic.sputniknews.com/20220519/القوة-الناعمة-في-الشرق-تتارستان-نافذة-روسيا-على-العالم-الإسلامي-1062415847.html

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اقتصاد