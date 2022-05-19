https://arabic.sputniknews.com/20220519/رئيس-وزراء-أرمينيا-يسافر-إلى-بروكسل-للقاء-رئيس-أذربيجان-1062445920.html
رئيس وزراء أرمينيا يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيس أذربيجان
رئيس وزراء أرمينيا يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيس أذربيجان
يغادر رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، متوجها إلى بروكسل في 22 مايو/أيار في زيارة عمل، بحسب ما جاء في الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:28+0000
2022-05-19T16:28+0000
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العالم
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ومن المقرر أن يلتقي باشينيان في العاصمة البلجيكية بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وكانت قد جرت آخر مفاوضات على هذا النحو في 6 أبريل/نيسان الجاري.ويشار إلى أن نائب رئيس الحزب الجمهوري أرمين أشوتيان أبلغ في وقت سابق عن الاجتماع المرتقب.وشهدت عاصمة طاجيكستان، دوشنبه، في 12 أيار/مايو، اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا، سيرغي لافروف وجيهون بيراموف وأرارات ميرزويان.وفي بداية الاجتماع، شكر لافروف جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان على الاستجابة لمقترح الجانب الروسي "للاستفادة من مشاركة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة لعقد اجتماع لثلاثة أشخاص، مما سيسمح لنا بمواصلة العمل المشترك. بشأن مراقبة تنفيذ البيانات الثلاثية" التي تم اعتمادها سابقًا على أعلى مستوى.وقال لافروف: "نحن مهتمون بتحويل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام وتنمية مستدامة وازدهار".
https://arabic.sputniknews.com/20220315/يريفان-أرمينيا-مستعدة-لإقامة-علاقات-دبلوماسية-وفتح-الحدود-مع-تركيا-1059944303.html
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العالم
رئيس وزراء أرمينيا يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيس أذربيجان
16:28 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 16:29 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
يغادر رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، متوجها إلى بروكسل في 22 مايو/أيار في زيارة عمل، بحسب ما جاء في الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يلتقي باشينيان في العاصمة البلجيكية بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وكانت قد جرت آخر مفاوضات على هذا النحو في 6 أبريل/نيسان الجاري.
ويشار إلى أن نائب رئيس الحزب الجمهوري أرمين أشوتيان أبلغ في وقت سابق عن الاجتماع المرتقب.
وشهدت عاصمة طاجيكستان، دوشنبه، في 12 أيار/مايو، اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا، سيرغي لافروف وجيهون بيراموف وأرارات ميرزويان.
وفي بداية الاجتماع
، شكر لافروف جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان على الاستجابة لمقترح الجانب الروسي "للاستفادة من مشاركة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة لعقد اجتماع لثلاثة أشخاص، مما سيسمح لنا بمواصلة العمل المشترك. بشأن مراقبة تنفيذ البيانات الثلاثية" التي تم اعتمادها سابقًا على أعلى مستوى.
وقال لافروف: "نحن مهتمون بتحويل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام وتنمية مستدامة وازدهار".