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https://arabic.sputniknews.com/20220519/روسكوسموس-ترسل-جميع-صواريخ-أنغارا-إلى-مركز-الفضاء-بليسيتسك-1062442169.html
"روسكوسموس" ترسل جميع صواريخ "أنغارا" إلى مركز الفضاء "بليسيتسك"
"روسكوسموس" ترسل جميع صواريخ "أنغارا" إلى مركز الفضاء "بليسيتسك"
قال دميتري روغوزين المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الخميس، إن الشركة أرسلت جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:36+0000
2022-05-19T15:36+0000
العالم
روسيا
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وقال روغوزين، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي: "الصواريخ (أنغارا) كلها جاهزة، إنها موجودة بالفعل في قاعدة بليسيتسك الفضائية".وأشار إلى أنه حتى الآن يتم إطلاق صواريخ (أنغارا) بواسطة وزارة الدفاع الروسية، وهي الجهة التي تقوم بحجزها تحديدا.الصواريخ التي طلبتها وزارة الدفاع، وفقًا لروغوزين، من الآن فصاعدًا ستكون حمولة مفيدة، وليس نماذج، كما في عمليات الإطلاق التجريبية السابقة.
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العالم, روسيا

"روسكوسموس" ترسل جميع صواريخ "أنغارا" إلى مركز الفضاء "بليسيتسك"

15:36 GMT 19.05.2022
© Photo / Ministry of Defense of The Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "أنغارا 5" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
إطلاق صاروخ أنغارا 5 من قاعدة بليسيتسك الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Photo / Ministry of Defense of The Russian Federation
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قال دميتري روغوزين المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الخميس، إن الشركة أرسلت جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي جاهزة.
وقال روغوزين، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي: "الصواريخ (أنغارا) كلها جاهزة، إنها موجودة بالفعل في قاعدة بليسيتسك الفضائية".
وأشار إلى أنه حتى الآن يتم إطلاق صواريخ (أنغارا) بواسطة وزارة الدفاع الروسية، وهي الجهة التي تقوم بحجزها تحديدا.
الصواريخ التي طلبتها وزارة الدفاع، وفقًا لروغوزين، من الآن فصاعدًا ستكون حمولة مفيدة، وليس نماذج، كما في عمليات الإطلاق التجريبية السابقة.
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